Jamie Salter, fondateur de ABG en 2019 (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En marge de la conférence de presse présentant John Textor mardi, l’Américain avait avoué investir dans l’OL avec deux autres "amis" que sont Bill Foley et Jamie Salter. Zoom sur cet investisseur canadien.

Depuis vendredi soir et un communiqué de sa holding Cannae, on en sait un peu plus sur la participation de William "Bill" Foley avec un prêt de 523M€ dans l’opération rachat des parts de Pathé, IDG Capital et Holnest par John Textor. Ce dernier avait avoué mardi venir avec deux "amis" dans ce deal avec le CEO de la franchise de hockey de Las Vegas et Jamie Salter. "On amène de l'argent avec Jamie (Salter) et Bill Foley, deux amis, avait déclaré Textor à Décines. On a investi avec nos fonds propres. On a les reins solides, nous achetons ces actions avec nos capitaux propres, ce n'est pas de la dette."

Les reins solides, il est clair que Jamie Salter les a. Ce Canadien de 59 ans est devenu au fil des années une véritable machine à investir dans des marques qui rapportent. Dernièrement, Adidas a décidé de se séparer de Reebok qui n'était pas assez rentable et c’est Salter qui a remporté la mise. Le Canadien est un homme d’affaires et à la différence de bon nombre d'entreprises, la crise du Covid-19 lui a permis d'ouvrir de nouvelles portes avec certains rachats de marques grâce à son entreprise dont il est le fondateur Authentic Brands Group. Cette dernière pesait 9,5 milliards de dollars en novembre 2021 d’après Forbes, dix ans seulement après avoir vu le jour. De quoi voir en Jamie Salter, un investisseur fiable.

Le sport jamais très loin

A la tête d’une fortune personnelle estimée à 1,1 milliard d’euros, le Canadien est un "ami de longue date de John Textor" d’après David Hellier, journaliste à Bloomberg, média qui avait annoncé lundi que Textor serait désigné comme le choix de Jean-Michel Aulas et du conseil d’administration. Les deux investisseurs partagent le point commun d’avoir commencer les affaires dans les sports de glisse avec notamment la création de Ride Snowboard en 1992 pour Salter puis le rachat de licence comme Airwalk. Le sport n’a jamais été bien loin dans les affaires du Canadien avec notamment des contrats signés avec des sportifs comme Shaquille O’Neal. "Ce partenariat a permis au joueur NBA de décrocher divers contrats, poursuit Hellier. O'Neal est également un investisseur dans ABG."

Celui qui adore "passer ses vacances à Muskoka dans l’Ontario" est donc un sportif dans l’âme même s’il a, au fil des années, diversifier son champs d’action. Des marques de vêtements (Aéropostale) à la musique avec des accords avec les familles de légendes comme Elvis Presley ou Bob Marley pour l’utilisation de leurs images pour des produits dérivées, Authentic Brands Group a réussi à se diversifier et prend donc un nouveau virage.

Le foot, sa dernière folie

En choisissant de rejoindre John Textor dans le processus de rachat de l’Olympique lyonnais, Jamie Salter succombe à la dernière lubie des investisseurs américains : le football européen. L’OL n’est d’ailleurs pas le premier coup d’essai du Canadien. Il y a quelques mois, il était proche de placer ses pions au sein de Chelsea comme le confirme le journaliste interrogé. "Il y a eu des discussions poussées avec Josh Harris et David Blitzer, qui s'est depuis positionné dans le rachat d'un club français (Saint-Etienne), mais finalement ce projet de rachat n’a pas été retenu et Salter n’a pas investi à Londres."

Recalé à Chelsea, Salter voit donc l’OL comme une seconde chance avec l’opportunité de dépenser moins d’argent que dans la capitale anglaise. Quel sera son investissement dans le club lyonnais ? Le mystère demeure mais pour Hellier, et malgré les dires de Textor, "on peut s’attendre à ce que Reebok s’implique d’une manière ou d’une autre à Lyon." Si ce n’est pas du côté du Parc OL, Adidas ayant prolongé jusqu’en 2025, ce pourrait pourquoi pas être du côté de l’Arena et l’ASVEL…