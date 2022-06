OL - Rachat : Textor a contracté un crédit auprès de William Foley

Dans le cadre de l’acquisition de l’Olympique lyonnais, John Textor avait annoncé investir avec Jamie Salter et William Foley. Ce dernier, via sa holding, s’est engagé à fournir 523M€ à Textor dans le cadre du rachat de l’OL.

Tout était trop beau depuis lundi et l’officialisation des négociations exclusives entre l’OL Groupe et John Textor pour le rachat des parts de Pathé et IDG Capital. Après une première conférence de presse en partie convaincante et surtout la confirmation que ce rachat de 66% des parts ne se faisait pas sous la forme d’un LBO, Textor a donc omis de préciser qu’une partie de l’argent qui va servir à devenir actionnaire majoritaire provient d’un prêt contracté auprès d’un des deux autres investisseurs présents dans ce rachat, à savoir William Foley. Ce dernier, via sa holding Cannae, en a fait l’annonce vendredi soir.

"Cannae a fourni une lettre d'engagement de dette à M. Textor en vertu de laquelle Cannae s'est engagée à fournir à M. Textor une facilité de crédit d’un montant max de 523M€ dans le cadre de l'acquisition envisagée par Eagle Football de participation dans l’OL."

Foley prend des parts dans Eagle Football

Si à la lecture, ce communiqué a de quoi créer un vent de panique chez les supporters de l’OL, cette annonce serait malgré tout moins problématique que ce qu’elle peut laisser entendre. Dès mardi, John Textor avait avoué qu’il n’investirait pas seul avec notamment la présence de William Foley, CEO de la franchise de hockey de Las Vegas et qui va donc également prendre des parts dans Eagle Football avec ce prêt. "On amène de l'argent avec Jamie (Salter) et Bill Foley, deux amis, avait déclaré l'Américain à Décines. On a investi avec nos fonds propres. On a les reins solides, nous achetons ces actions avec nos capitaux propres, ce n'est pas de la dette."

A la différence d’une LBO, John Textor, via Eagle Football, devra donc rembourser l’argent prêté par Cannae et non sur le dos du club lyonnais. John Textor avait dit qu’il arrivait avec des fonds propres, c’est finalement un peu plus compliqué dans la réalité mais l’OL ne devrait pas s’en retrouver impacter.