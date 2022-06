Trois jours après la conférence de presse de Jean-Michel Aulas et John Textor, Olympique-et-Lyonnais a donné la parole à plusieurs supporteurs lyonnais au sujet de la venue de l’Américain. Si une majorité d’entre eux est réservée et attend d’en voir plus, le maintien de l’actuel président pour au moins 3 ans a tendance à rassurer.

A la suite de la prise de parole de John Textor, accompagné de Jean-Michel Aulas, mardi, nous avions posté sur le compte Twitter d’Olympique et Lyonnais un sondage. Celui-ci avait pour objectif d’interroger les supporteurs rhodaniens sur les déclarations de l’entrepreneur américain. Résultat, la réponse la plus plébiscitée était “oui mais j’ai des doutes” à 46,5%, suivi par un “oui” à 34,9%.

Ces plus de 2500 avis collent assez bien avec l’opinion des fans que nous avons ensuite interrogés. Globalement, ces derniers ont été rassurés par le discours de Textor, mais ils attendent maintenant des actes. “Je suis pour le moment sur la réserve, nous glisse Ed, 22 ans, Gone exilé un temps en Argentine avant de revenir à Lyon. J'ai conscience que c'est probablement le tournant de ma vie de supporter de l'OL [...] Je suis heureux de voir arriver un actionnaire qui apparaît comme actif, intéressé par le foot et qui souhaite, d'après ses dires, amener l’Olympique lyonnais au sommet. J'avais de grosses craintes concernant le mode de rachat du club, notamment s'il devait être racheté avec un LBO, qui aurait pu endetter le club et mettre son équilibre en péril. Apparemment, Textor arrive avec deux grosses fortunes américaines à ses côtés et n'aura pas recours à ce procédé. La conférence m'a donc rassuré sur ce point. On tirera le bilan dans quelques années. Il a été convaincant, mais on sait bien que les discours et les actes sont parfois très éloignés.”

"Méfiance"

Mathys (18 ans et supporteur depuis 2011) et David Gonneaud (34 ans et fan depuis plus de deux décennies) partagent aussi cet avis. “Depuis, la présentation, je me suis questionné sur le personnage et ses affaires. J'en ai conclu qu'heureusement que Jamie Salter est là car sinon, il y avait un risque de finir comme des clubs comme Bordeaux, Nancy, Bastia etc, estime le plus jeune. Mais d'un point de vue plus humain, je trouve que le personnage John Textor est une sorte de Frank McCourt mais plus passionné. Il délègue tout en gardant un œil sur le club grâce notamment aux réseaux sociaux qu'il utilise régulièrement, à l'instar de Jean-Michel Aulas. Donc un personnage attachant mais comme tous les investisseurs, à se méfier.”

David Gonneaud poursuit. “Par rapport au communiqué et à la conférence, Textor est un très bon communiquant. Il a ciblé tout ce que les supporteurs attendaient (académie, résultats, ambitions...). Je trouve d'ailleurs que c'est trop bien ciblé, que la communication est trop parfaite. Là où il sera attendu, ça sera sur la gestion des moments difficiles bien entendu, sa faculté à se relever. Donc à voir dans 2,3 ou 5 ans au départ d’Aulas si les actes suivent les paroles, se positionne-t-il. S’il applique ce qu'il a présenté, on peut être très content de ce changement car il sera dans la continuité de ce que le président a construit, mais méfiance quand-même. Attendons de voir sa gestion et son investissement au quotidien dans quelques années.”

"Il m’a conquis sur plusieurs points"

Certains ont également revu leur jugement depuis le début de la semaine, à l’image de Grégoire. “Avant ce week-end, j’étais très inquiet par rapport à sa venue étant donné qu’on avait aucune information sur lui hormis qu’il était propriétaire de plusieurs clubs. Mais nous n'avions aucune information sur sa fortune, ni même sur sa vision du football et son travail réalisé. Finalement, depuis lundi, je suis content de son arrivée. On voit un homme passionné et investi pour ses équipes, qui a une vision du football intéressante et qui correspond avec l’Olympique lyonnais, détaille le jeune homme de 26 ans, ancien abonné au groupe Lyon 1950. Maintenant comme à chaque fois, on va devoir être patient et attendre de voir ce que va donner tout son projet, avec le développement de l’OL annoncé et le lien avec ses trois autres clubs. Il faudra également voir avec l’investissement financier des trois investisseurs d’Eagle Football. Mais sur le papier, c’est très prometteur à mon sens.”

Thomas Monin, 31 ans, est également dans cet état d’esprit. “Pour être tout à fait honnête, la venue de John Textor tout seul m’aurait fait douter et j'aurais été très méfiant. Mais la conférence de presse de mardi où il nous apprend qu’il achète les parts du club avec Jamie Salter et Bill Foley me permet d'être très clairement rassuré. Il a beau dire que l’argent égratigne le football et c’est une vérité, cela n’en reste pas moins une donnée plus qu'importante dans la réussite d’un club. Et à ce jeu là Salter et Foley sont non seulement multimilliardaires mais en plus de très bon gestionnaires. Textor m’est apparu bon communiquant exprimant ce que les gens voulaient entendre. Cependant, il m’a conquis sur plusieurs points, admet ce fan de l’OL “depuis toujours”. Outre le fait que ça soit très clairement un bon orateur, c’est quelqu’un qui m’est apparu comme étant sincère sur sa passion du football, humble quant à ses capacités décisionnelles « sportives » et donc laisser encore les pleins pouvoir à notre cher présent sur ce domaine de gestion. Il est clairement sur les bon rails quand parle d’avenir grâce aux jeunes et l’académie. Il m’a également séduit sur son envie de développer de l’activité autour du club. A mon sens, il a raison de vouloir créer du profit par une nouvelle stratégie marketing et commerciale. Cela me redonne de l’espoir.”

Enfin, les supporteurs comme Kévin Heredia ont un avis très positif. “L’arrivée de John Textor en tant actionnaire majoritaire d’OL Groupe peut évidemment aider à l’évolution car comme il l'a annoncé, il arrive de manière progressive et veut laisser à Jean Michel Aulas le contrôle car lui seul connaît la gestion de l’entreprise, affirme l’abonné depuis l’entrée dans le nouveau stade et CM de HandiSupOL. Contrairement à d’autres rachats de clubs, ça change tout. Je pense qu’il veut s’impliquer plus dans la partie commerciale et expérience supporter.”

Les fans plutôt favorables au maintien d'Aulas

Pour réaliser une transition en douceur, Jean-Michel Aulas restera au moins trois ans à la présidence de l’institution. Une bonne chose pour la majorité des fans. “Le fait qu’Aulas reste au club m’apparaissait primordial. L’empire qu’il à bâti et qu’il continue à faire grandir ne pouvait pas passer d’une main à l’autre aussi rapidement, pense Thomas Monin. Il y a tellement de données à prendre en compte qu’il m’aurait été impensable qu’aucune phase de transition ne soit imposée. Et je reconnais bien là le mode de fonctionnement d’Aulas qui a voulu faire du pacte de gouvernance une clause non-négociable. Et c’est tant mieux. J’espère maintenant qu’ils (l’ensemble des dirigeants) travailleront main dans la main afin que le flambeau se transmette de la manière la plus fluide possible.”

Toutefois, savoir que le patron rhodanien est désormais proche de la fin de sa carrière en laisse certains perplexes concernant la suite. “Je suis à la fois rassuré et inquiet. On a maintenant une "date limite" pour le départ de Jean-Michel Aulas. Le fait qu'il soit un peu en retrait du club depuis quelques années faisait qu'on s'attendait à un départ prochain, mais les personnes qui semblent prendre le pouvoir à Lyon ne me rassurent aucunement et ne donnent aucune garantie, juge Ed. De nombreuses choses sont à changer pour retrouver notre ambition. J'espère que notre président en a bien conscience et qu'il va donner le maximum pour partir sur une magnifique note, et en laissant un club sain sous tous les aspects.”

D’un autre côté, Grégoire aurait préféré un renouvellement plus en profondeur. “Je ne suis pas totalement serein. J’ai confiance en Aulas pour bien gérer le club, les à-côtés avec le Disney Land made in OL, les finances... Mais niveau organisation sportive, je ne suis pas rassuré, clame-t-il. On connaît tous les problèmes qu’il y a eu à ce niveau-là côté masculins. Entre les histoires avec Garcia, Juninho, Ponsot et Cheyrou, et une nouvelle saison pas au niveau, j’aurais aimé un nouvel élan sportif avec un changement de staff et de direction sportive pour avoir une nouvelle équipe, prête à travailler main dans la main dans une année avec un nouveau cycle annoncé. Le tout afin de corriger toutes les erreurs sur lesquelles on est en retard (avoir un vrai directeur sportif, une cellule de recrutement digne du standing de l’OL, etc).”

Pas d'inquiétude sur une possible perte d'identité

Avec ce passage sous pavillon américain, se pose également la question de la préservation de l'identité lyonnaise. Mais à ce sujet, les fans rhodaniens restent confiant. “De ce côté là, je n’ai vraiment aucune crainte, cet ADN se trouve dans la région à travers les jeunes qui entrent à l’académie, les supporteurs qui vivent pour leur club, mais aussi les grands joueurs qui continuent de cultiver cette identité. Et ça, repreneur américain ou autre, aucun ne pourra la faire partir. Il n’y a aucun doute que John Textor fera en sorte que les Lyonnais soient encore et toujours fiers d’être rouge et bleu, se réjouit Thomas Morin. Il n’y a qu'à voir à Botafogo, son travail a été fait en ce sens et ce n’est pas pour rien qu’il est particulièrement bien vu au Brésil.”

“Le fait aussi qu’on soit en lien avec un club brésilien (Resende FC), quoi de mieux pour coller avec l’OL quand on connait toutes nos légendes venues du Brésil”, ajoute Grégoire.

Avec ce changement d’actionnaire majoritaire à venir, mais aussi l’augmentation de capital qui va suivre, l’Olympique lyonnais entend retrouver les sommets de la Ligue 1, mais aussi la Ligue des champions et les grandes soirées européennes. “Je m'attends à ce que l’OL revienne à la place qui est la sienne, c'est-à-dire que chaque année, il rivalise avec le PSG pour le titre et avec un minimum une participation à un 8e de finale de C1 ou un beau parcours en Ligue Europa”, développe Mathys.

Les supporteurs veulent désormais un OL ambitieux

En 2022-2023, il sera important que les résultats soient bons afin de contrebalancer avec l’exercice précédent raté. “Je souhaite voir une ambition retrouvée, relever la tête suite à ce terrible échec de cette saison et se donner les moyens, enfin, à tous les niveaux du club, de concurrencer le PSG à l'échelle nationale, demande Ed. De nombreuses équipes ont pris des titres au PSG ces dernières années, que ce soit en coupe ou en Ligue 1. Pas nous. Il faut maintenant travailler pour retrouver notre gloire passée. Et l'argent des actionnaires nord-américains peut potentiellement aider.”

Mais en plus du plan sportif, la venue d’un nouvel actionnaire peut aussi faire bouger les choses dans les autres strates de l’Olympique lyonnais. “Maintenant, j’espère que Textor et ses partenaires vont amener un vent frais avec du business international plus conséquent pour le club, avec la possibilité de faire grandir l’aspect marketing, communication et commerciale que je trouve un poil trop « frileuse ». Il faut savoir profiter de la culture américaine tout en gardant notre savoir-faire lyonnais, propose Thomas Monin. Et pourquoi pas voir nos équipes faire des tournées américaines.” En attendant une évolution dans ces domaines, il faudra laisser passer plusieurs mois, voire années, pour juger du travail de John Textor à l’OL.