OL : John Textor veut convaincre et rassembler

Actionnaire dans trois clubs différents, John Textor va ajouter un 4e élément à son arsenal avec l’OL. Outre son objectif de faire progresser ses équipes, l’investisseur américain, habile communicant, souhaite surtout rassembler chaque partie, et notamment les supporteurs.

Lorsqu’il a évoqué la "galaxie" de clubs dont il est actionnaire dans sa conférence de presse à l’OL (Botafogo, Crystal Palace et RWD Molenbeek), John Textor a été assez clair. L’objectif, contrairement par exemple au City Football Group, n’est pas de donner la priorité absolue à une équipe avec les autres qui serviraient de soutien, mais plutôt que chaque formation joue les premiers rôles dans leur compétition respective.

Ainsi, il ne faut a priori pas s’attendre par exemple à ce que les meilleurs footballeurs de Molenbeek rejoignent régulièrement l’Olympique lyonnais, comme cela peut-être le cas avec la filière Red Bull (Salzburg et Leipzig entre autres). “Je ne suis pas sûr que la synergie forcée soit nécessaire. Au niveau des fans, c'est vraiment du divertissement qu'il faut chercher à créer. C'est marrant de voir des gens avec des maillots de Botafogo à Crystal Palace. Ne vous attendez pas à ce que ces clubs aient des échanges entre eux au niveau des joueurs, a-t-il confié. Certes, au Brésil, des garçons peuvent exploser et aller ensuite en Europe. D'ailleurs pour l'instant, c'est plus des collaborations vers le Brésil afin d'alimenter le championnat brésilien."

De bons résultats pour l'instant à Botafogo et Molenbeek

Justement, petit détour par l’Amérique du Sud dans ce récit du travail de l’investisseur américain dans l’univers du ballon rond. En janvier 2022, Textor rachète 90% des actions de Botafogo via le fonds Eagle Holdings. Pour sa première saison à la tête de la formation brésilienne, l’équipe promue se classe actuellement 7e Serie A. “Son travail ici est jusqu'à présent excellent, juge Matheus Medeiros, journaliste suivant l’actualité du club de Rio. C'est la première année de gestion et il a déjà mis en œuvre plusieurs changements dans la partie administrative et le club a fait son plus grand mercato de l'histoire. Il est arrivé en investissant beaucoup et avec des promesses de plus d'investissements au cours des prochaines années.”

Dans la même période, John Textor est aussi devenu actionnaire majoritaire à 80% de l’équipe du RWD Molenbeek (D2 belge). A l’image de ce qu’il a fait à l’OL, l’homme d'affaires a laissé en place le président Thierry Dailly. En 2021-2022, sa formation a échoué de peu dans la lutte pour la montée avec une défaite face à Seraing lors des barrages (0-1, 0-0) après avoir terminé le championnat 2e. “Dans les clubs, il laisse en général l’actionnariat et les administrateurs qui sont là au quotidien et qui étaient déjà présents avant son arrivée. A Molenbeek ce n’est pas différent, le président continue de gérer et à prendre les décisions pour son équipe, nous raconte l’agent Emmanuel de Kerchove, qui a côtoyé à plusieurs reprises l’Américain. Il vit ce sport comme une passion donc il n’y a pas que le côté business ou financier qui rentre en jeu. Je pense que cela a un côté agréable pour ses partenaires.”

Avant cela, il est devenu en août 2021 actionnaire à hauteur de 40% à Crystal Palace. S’il n’a pas eu au terme de cet exercice une folle progression (de 14es ils sont passés 12es), les Eagles étaient “amusants à regarder”, décrit Matt Slater du média The Athletic. “Jusqu'ici tout va bien mais il n'est là que depuis une saison. Le club était un peu à la dérive avant son arrivée. L'équipe était vieillissante, le manager était l'ancien coach anglais Roy Hodgson, le plus vieux entraîneur de Premier League. L'équipe pratiquait un football conservateur et défensif, explique-t-il. Elle s'est beaucoup rajeunie et dynamisée cette saison avec Patrick Vieira. Ils semblent capables de finir plus haut l’an prochain. Ils ont également atteint la demi-finale de la FA Cup et ont battu Man City à l'extérieur en championnat.”

Textor souhaite s'appuyer sur la formation

L’un des chevaux de bataille de John Textor est la formation, à l'image de l'académie FC Florida ouverte par ses soins en 2008. Au Brésil, en Belgique mais aussi en Angleterre, il y accorde énormément d’importance comme il l’a rappelé lors de sa conférence de presse de mardi. “C’est quelqu’un de sympathique et avenant, un vrai passionné de foot, de la formation et des académies en général. Pour lui, les jeunes ont une place importante“, insiste Emmanuel De Kerchove. Un constat appuyé par Matt Slater. “Il croit fermement que les clubs doivent développer leurs propres talents et il a adhéré à l'idée que le sud de Londres, où se trouve Palace, est l'une des pépinières de talents les plus fertiles d'Europe”, nous dévoile-t-il.

Lorsqu'on interroge les observateurs à son sujet, il ressort également que l'investisseur venu d'outre-Atlantique manie très bien les nombreux aspects de la communication. Comme tout bon communicant qui se respecte, il sait dire ce que son interlocuteur souhaite entendre. “Textor est un propriétaire qui aime beaucoup parler, donner des interviews, il est très humble et accessible, décrit Matheus Medeiros. Il est courant de le voir en direct sur YouTube avec des fans et des journalistes parlant de Botafogo, du projet et d'autres sujets. C'est un professionnel de la communication et des médias, il a donc cette facilité à s'exprimer.”

Il est apprécié des fans

Du côté de Crystal Palace, cela se ressent aussi avec une cote de sympathie assez élevée auprès des supporteurs. “Je pense qu'ils aiment son enthousiasme enfantin et son accessibilité. Il y a quelque chose d'assez rafraîchissant chez lui. Il est certainement beaucoup plus facile à approcher et à comprendre que les autres actionnaires américains qui n'ont jamais vraiment communiqué avec les fans, estime Matt Slater. Textor se soucie des autres et veut gagner. Ou du moins, il donne une très bonne impression de quelqu'un qui se soucie et veut gagner. Mais les supporteurs anglais sont inconstants et il y en aura qui s'inquièteront de le voir se laisser distraire par tous ces autres clubs ou qui craindront que Palace ne devienne la "ferme équipe" de quelqu'un d'autre.”

Pour l’heure, cela ne semble pas être le projet de John Textor, qui est aussi apprécié à Rio de Janeiro, où il a d’ailleurs reçu les clés de la ville. “Il est aimé par les fans, tout le monde l'adore. Botafogo était un club avec beaucoup de problèmes financiers et il semblait qu'il ne pouvait plus changer ce scénario pour revenir à la compétition pour les titres. Textor parvient à donner l'espoir de jours meilleurs aux supporteurs”, nous relate Matheus Medeiros.

Une vision du foot qui semble en adéquation avec celle de l'OL

Concrètement, le futur actionnaire de l’Olympique lyonnais semble vouloir rapprocher toutes ses équipes, à travers des échanges entres dirigeants, mais aussi avec les fans. “Je pense que le football est déjà un peu perverti par l'argent. Je ne dis pas ça de façon politique. Malheureusement on voit qu'il y a des oligarques qui dirigent et qui cherchent à protéger leurs avantages capitalistiques, regrette Textor. L'argent est important, on va devoir en dépenser, on peut pas changer ça, mais ce que j'adore avec le foot, c'est qu'il est en lien avec la communauté, avec les villes, avec des groupes qui sont très présents parce que c'est leur équipe. Comme avec Leicester par exemple (champion d’Angleterre en 2016). Je veux qu'on revienne à ces valeurs-là. Chez nous à "Eagle Football" nous essayons de construire une famille collaborative des clubs qui travaillent ensemble et qui développent leur empreinte sur le foot.”

Une certaine vision du ballon rond donc, qui correspond plutôt à celle de l’OL en somme. En effet, les septuples champions de France ont eux aussi noué au fil des années des liens avec plusieurs formations de la région, mais aussi à l’étranger. Reste désormais à savoir quel impact aura cette entrée dans la “galaxie” Textor sur l’Olympique lyonnais dans le futur. “Je pense que oui cela peut fonctionner. Cette collaboration ne me surprend pas car Lyon est un des meilleurs clubs européens aujourd’hui sur la formation et la post-formation. De plus, il possède tous les outils que sont le stade, le basket.. ce qui a du sens pour des Américains qui sont plus multisports, constate Emmanuel De Kerchove. C’est vrai que Jean-Michel Aulas a géré seul pendant des décennies et il va devoir apprendre à composer avec quelqu’un, mais cela s’apprend.”

Place au terrain désormais

Si le tableau dressé est plutôt positif jusqu'ici, il convient aussi de rappeler que John Textor a connu des échecs dans le monde du football. Ainsi, il s'est vu fermer les portes de quelques clubs comme Newcastle, Watford, Brentford ou encore Benfica en 2021. L'ancien jeune homme prometteur en skateboard freestyle a également eu des ratés dans ses entreprises, comme beaucoup d'investisseurs néanmoins. Il sera en plus soutenu par deux milliardaires que sont Jamie Salter et Bill Foley. De toute manière, celui que le magazine Forbes a surnommé en 2016 le “gourou de la réalité virtuelle à Hollywood" devra convaincre par des résultats, et cela ne passera pas seulement avec des effets spéciaux.