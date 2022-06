En négociations exclusives avec l’OL, John Textor va devenir le prochain actionnaire du club rhodanien. Au RWD Molenbeek, où il est actionnaire majoritaire depuis janvier, l’entrepreneur américain a fait confiance au président déjà en place, Thierry Dailly, en le conservant à la tête de son club.

Un air de déjà vu. Satisfait de ce qu’il a fait avec le club du RWD Molenbeek en deuxième division belge, John Textor veut appliquer un modèle similaire dans l’Hexagone. A Lyon, l’homme d’affaires américain est en passe de devenir l’actionnaire majoritaire de l’OL. Mais comme avec l’écurie belge, où Thierry Dailly a été conforté à son poste de président, il est prévu que Jean-Michel Aulas soit maintenu à la gouvernance avec un mandat de PDG de l’OL Groupe prolongé pour au moins trois années.

Interrogé par L’Equipe, Thierry Dailly, qui insiste sur l’implication de John Textor depuis son arrivée à Molenbeek en début d’année, évoque une cohabitation qui fonctionne. "Même s’il est à 9 000 kilomètres, il participe à la vie du club. (…) Il s’intéresse à tout, est à l’écoute et déjà proche des supporteurs. Lors des négociations, on a très peu parlé d’argent, mais beaucoup de vision globale. Il laisse travailler les gens en place."

"Aulas est une sorte de mentor"

Et au sujet du rachat de l’OL, le dirigeant bruxellois se réjouit que les négociations aient pu aboutir. "On discute depuis trois ou quatre mois avec John (Textor) sur le projet Lyon et j’ai poussé dur. C’est encore une plateforme énorme, un club du top 10 mondial, un très grand club avec un président que j’admire. Aulas est une sorte de mentor", a-t-il confié au quotidien belge La Libre.