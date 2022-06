En investissant à l’OL, John Textor "mise sur des actifs comme le stade"

Depuis lundi soir, John Textor est entré en discussions exclusives pour devenir actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. Avec bientôt 66% du capital, l’Américain va devenir le nouvel homme de fort de l’OL, séduit par les actifs lyonnais.

C’est une page qui n’est pas totalement tournée mais presque. Depuis lundi soir, l’OL Groupe est entré en discussions exclusives avec John Textor pour voir ce dernier prendre place dans l’actionnariat du club lyonnais. Et il ne compte pas faire semblant puisqu’en plus des parts de Pathé et IDG Capital, l’Américain rachètera également celles de Jean-Michel Aulas au terme du processus. Une entrée en grande pompe qui lui permettra d’être actionnaire majoritaire à 66,56% puis 88% au moment du remboursement des OSRANE. Un vrai virage dans l’histoire de l’OL qui va donc passer sous pavillon américain après 35 ans de règne sous Aulas, qui restera encore PDG pendant au moins trois ans. Tout sauf une surprise tant les investisseurs d’outre-Atlantique se sont de plus en plus nombreux dans le paysage footballistique européen.

"Avant, l’arrivée de milliardaire dans le football avait un impact différent. Ces propriétaires sont venus dépenser de l’argent mais pas pour en faire. Ce qui a changé depuis quelques années ce n’est plus du mécénat ou de la philanthropie mais pour rentabiliser leurs investissements, a noté Luc Arrondel dans "Tant qu’il y aura des Gones". Après, ça peut-être fait de manière gagnant-gagnant avec les clubs, je ne dis pas que ça n’est que mauvais mais c’est un élément important de changement. Le football doit devenir rentable."

"Lyon a un potentiel économique important"

Le spécialiste de l’économie du football appuie sur un point qui cristallise beaucoup d’interrogations à Lyon. Déjà dans l’actionnariat de Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek, John Textor vient-il à l’OL pour rendre au club son lustre d’antan ou simplement pour mettre en place une stratégie de rentabilité ? D’après les premiers mots de l’Américain, la vérité devrait se situer entre les deux. Une enveloppe de 90 millions d’euros devrait être allouée pour le mercato et le développement de la formation, preuve que l’ambition sportive est au centre du projet. Mais pour Luc Arrondel, "la stratégie économique d’un fonds d’investissement est de faire du profit ou du rendement à moyen terme avec notamment un diversification des revenus."

En investissant à Lyon, John Textor sait que son argent est plutôt bien placé. Du côté des Etats-Unis, l’OL est vu comme un club sain, dirigé de mains de maître par Jean-Michel Aulas avec des fondements solides. En rachetant les parts de Pathé, IDG Capital et Holnest, l’entrepreneur américain n’investit pas seulement dans le football, il a une pensée plus globale dans le bassin rhodanien. "C’est une des plus grandes villes de France avec un potentiel économique important, poursuit le chercheur du CNRS. Si vous regardez comment évaluer un club, tout rentre en jeu : le potentiel économique et démographique de la région, l’histoire du club, le palmarès. Il y aussi les actifs tangibles comme le stade et intangible comme la valeur de l’effectif. L’OL est un des plus grands clubs français donc c’est normal que sa valorisation soit élevée."

Promettant à l’OL de tutoyer de nouveau les sommets, John Textor s’offre également une jolie vitrine. Entre des Fenottes championnes d’Europe, une franchise américaine qu’est l’OL Reign ou tout simplement une partie de la dynamique de l’OL Vallée avec la future Arena, l’Américain veut faire de Lyon "la pierre angulaire de son projet". Il a en tout cas la matière entre les mains pour le réaliser.