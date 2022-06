OL - Rachat : Jean-Michel Aulas va encore garder la main trois ans

Dans l’opération "vente" qui est entrée dans des négociations exclusives avec John Textor, Jean-Michel Aulas va garder la présidence. S’il a vendu ses parts de sa holding Holnest, le président lyonnais restera le PDG pendant encore trois ans.

Depuis des années, les suiveurs et supporters de l’OL se demandent à quoi pourrait ressembler le club sans Jean-Michel Aulas. Depuis lundi soir, ils ont un petit élément de réponse. L’année de ses 35 ans de règne à la tête de l’OL, le président lyonnais a donc décidé de vendre ses parts au sein de l’OL Groupe. Si John Textor est entré dans des négociations exclusives pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire, l’Américain ne va pas seulement racheter les parts de Pathé et IDG Capital. En rachetant les 27,56% de la holding Holnest, détenue par Aulas, Textor va devenir actionnaire à 66,56%.

Un sacré virage pris par le club et une surprise alors que la question était de savoir si Jean-Michel Aulas allait réussir à garder la gouvernance ou non malgré son statut d’actionnaire minoritaire. Finalement, il prépare le terrain pour passer définitivement la main."Avec ce projet, l’Olympique lyonnais ouvre un nouveau chapitre de sa formidable histoire. Depuis 35 ans, ma volonté a toujours été de faire de l’Olympique lyonnais un modèle unique dans le football, alliant réussite sportive et économique, a déclaré le président dans le communiqué de l’officialisation des négociations exclusives. Nos équipes professionnelles de football et de basket, OL Reign, notre Academy mixte, le Groupama Stadium, ainsi que la construction de la nouvelle salle LDLC Arena au sein d’OL Vallée sont déjà des marqueurs forts des ambitions d’OL Groupe."

Une transition en douceur

Malgré tout, en lâchant ses parts, Jean-Michel Aulas ne dit pas adieux à l’OL et à la gouvernance. Celui qui intégrera la direction d'Eagle Football va rester le PDG d’OL Groupe pour encore trois saisons comme le stipule le communiqué. "La poursuite de la stratégie d'OL Groupe, sous la direction de Jean-Michel Aulas, dont le mandat de PDG serait renouvelé pour au moins 3 ans, et avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction actuelle et du Comité exécutif de la Société, qui resterait inchangé."

Une transition en douceur afin de poser les fondements ce que sera désormais l’OL sans celui qui l’a amené tout en haut que ce soit en France ou en Europe.