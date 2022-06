Pour débuter la semaine, "Tant qu'il y aura des Gones" a offert une émission spéciale "rachat de l'OL". Avec Luc Arrondel, spécialiste de l'économie du football, l'équipe de TKYDG est notamment revenue sur probable future annonce de l'OL avec l'arrivée de John Textor dans le capital.

Début de semaine chargé pour l’OL et "Tant qu’il y aura des Gones". Dans cette émission spéciale "rachat", l’équipe de TKYDG, accompagnée de Luc Arrondel, a fait un tour de table concernant la situation de l'OL et l'attente du nom du candidat choisi pour reprendre les parts de Pathé et IDG Capital suite au conseil d'administration avancé de 24H. Comme annoncé depuis le début de la matinée, John Textor serait l’heureux élu après avoir confirmé sa prise de participation lors du conseil d'administration selon L'Equipe.

Avec la présence en visio du chercheur au CNRS et spécialiste de l’économie du football, l’émission a donc tourné autour de cette future annonce, de la méthode qui serait choisie par l’Américain pour reprendre près de 40% du capital de l’OL Groupe ainsi que de l’attrait des investisseurs d'outre-Atlantique pour les clubs de foot et surtout français dernièrement.