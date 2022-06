Déjà courtisé par Newcastle, Lucas Paquetá aurait également les faveurs d’une grosse écurie anglaise. Après Arsenal, Tottenham apprécierait également son profil polyvalent.

Lucas Paquetá a la cote de l’autre côté de la Manche, c’est une certitude. Dans le monde entier, d’ailleurs, on sait apprécier les qualités techniques et l’aisance presque naturelle balle au pied de l’international brésilien de 24 ans. Au point que des doutes existent sur sa présence, ou non, avec le groupe lyonnais au départ de l’exercice 2022-2023. Et selon football.london, Tottenham, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, scruterait avec attention le natif de Rio de Janeiro qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL.

Newcastle prêt à casser la tirelire

Mais sans Coupe d’Europe, et avec une très décevante huitième place au championnat, l’avenir du joueur le plus "bankable" de l’effectif rhodanien pourrait s’écrire loin de Lyon. Récemment, le Times révélait que Newcastle, fraîchement passé sous pavillon saoudien, serait prêt à casser la tirelire (près de 60 millions d’euros) pour faire venir le milieu offensif brésilien, après avoir déjà enrôlé Bruno Guimarães à l’hiver. En toute franchise, Eddie Howe, l’entraîneur des Magpies, n'a pas caché son intérêt, juste avant la fin de la Premier League, pour celui qui a été élu meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1. "Je dois suivre un processus d’observation et d’analyse des performances et du profil du joueur, afin de m’assurer qu’il convient au style que nous voulons donner à l’équipe, avait-il déclaré en conférence de presse. Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paquetá . Cela peut aider d’avoir des joueurs qui s’apprécient."

Devenu un cadre de la sélection brésilienne depuis son arrivée dans le Rhône pour seulement 20 millions d'euros, et à quelques mois d’une Coupe du Monde au Qatar, Lucas Paquetá doit faire le bon choix pour son avenir. Mais une importante plus-value pour l'OL, un potentiel plus gros salaire et de potentielles retrouvailles avec son ami brésilien auront peut-être raison de son histoire d’amour avec les supporteurs lyonnais.