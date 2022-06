OL - Rachat : conseil d’administration avancé à lundi, Textor en pole ?

Initialement prévu mardi, le conseil d’administration de l’OL Groupe a été avancé à ce lundi après-midi. L’issue de cette réunion devrait déboucher sur le choix de John Textor pour le rachat des parts de Pathé et IDG Capital.

C’est un début de semaine sous haute tension et chaleur du côté de Lyon. Quand la canicule a décidé de jouer les prolongations dans la capitale des Gaules, la vente de l’OL semble avoir pris un vrai tournant depuis quelques heures. Durant la matinée de lundi, Bloomberg a annoncé que John Textor serait bien le candidat choisi pour prendre la succession de Pathé et IDG Capital au sein de l’OL Groupe et qu’il serait prêt à investir 90 millions d’euros dans le prochain mercato afin de renforcer l’effectif de Peter Bosz ainsi que dans la formation.

Un 4e club à venir pour Textor ?

La décision de l’OL de suspendre dans la foulée l'action en bourse du groupe "dans l’attente d’un communiqué" avait laissé imaginer un dénouement proche et il devrait avoir lieu en fin d’après-midi ce lundi. En effet, RMC Sport annonce que le conseil d’administration initialement prévu mardi a été avancé de quelques heures et se tiendra ce lundi après-midi. Cette nouvelle réunion entre les actionnaires devrait permettre d’entériner le choix de John Textor, qui devrait aller jusqu’à une Offre publique d’achat (OPA). Après Botafogo, Crystal Palace et le RWD Molenbeek, l’entrepreneur américain devrait donc étoffer son carnet avec un nouveau club de foot.

En attendant l'officialisation de toutes ces informations, émission spéciale ce lundi 18h dans "Tant qu'il y aura des Gones" avec Luc Arrondel, à qui vous pouvez poser votre question en cliquant sur ce lien.