Mathieu Bodmer (ex-OL) nouveau directeur sportif du Havre AC

Passé par l’Olympique Lyonnais entre 2007 et 2010 avant de prendre sa retraite à l’été 2020, Mathieu Bodmer n’a jamais réellement quitté le monde du football. Consultant pour la chaîne Téléfoot puis pour Amazon Prime, l’ancien Lyonnais se lance un nouveau défi en Normandie.

Le week-end dernier dans sa ville natale d’Evreux, Mathieu Bodmer organisait son jubilé en présence notamment de l’ex-Lyonnais Tanguy Ndombele, d’Ousmane Dembélé ou de Thierry Henry. Rechaussant ainsi les crampons pour une ultime représentation avant d’enfiler le costume de directeur sportif du Havre AC. En effet, le président du HAC Vincent La Volpe vient d’annoncer ce lundi l’arrivée de Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif. Il devrait accompagner le rachat du club par un consortium d’investisseurs américains.

Dans un même temps, l’ex-entraîneur du club rhodanien durant les années 2000, Paul Le Guen, est remplacé par le Slovène Luka Elsner à la tête de l’équipe havraise. Coach que Mathieu Bodmer a côtoyé quand il était encore joueur lors de son passage à Amiens.

A Lyon, son profil plaisait en interne

Apprécié par les dirigeants lyonnais, Bodmer fut un temps pressenti pour occuper un poste dans l’organigramme de l’OL. Lui qui est resté entre Rhône et Saône pendant trois années. Le temps de glaner un titre de champion de France, une Coupe de France et un Trophée des champions. Pour 91 matches sous le maillot rhodanien et un total de neuf buts.

Clamant encore récemment son admiration pour Jean-Michel Aulas, c’est finalement au Havre qu’il aura la lourde tâche de tenter de ramener le club dans l’élite du football français. Une première division que les Havrais n’ont plus vue depuis 2009.