OL - Médias : émission TKYDG spéciale "rachat" ce lundi 18h

A partir de 18 heures ce lundi, TKYDG évoquera l’actualité lyonnaise autour du rachat de l’OL dans les prochains jours. Pour faire la lumière sur ce dossier complexe, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" sera accompagnée par Luc Arrondel, chercheur au CNRS et spécialiste de l'économie du football.

En plus du mercato, elle est l’autre dossier brûlant de l’été de l’OL. La vente des parts de Pathé et IDG Capital est au centre des attentions depuis maintenant quatre mois et devrait bientôt trouver son épilogue dans les heures voire jours qui arrivent. Avec quatre offres sur la table, Jean-Michel Aulas et le conseil d’administration lyonnais doivent trancher lors d’une nouvelle réunion devant se tenir mardi.

En attendant le choix fait, "Tant qu’il y aura des Gones" vous réserve une émission spéciale autour de ce thème qu’est le rachat du club. Avec Luc Arrondel, chercheur au CNRS et spécialiste de l'économie du football, comme invité, l’équipe de TKYDG tentera de faire la lumière sur les investisseurs potentiels mais aussi sur certains points d’incompréhension pour le grand public concernant ces offres de rachat dans le monde du football.

