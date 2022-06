Takumi Minamino remplaçant lors de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Annoncé dans le viseur de l’OL, Takumi Minamino se rapproche d’un départ de Liverpool. Son agent travaille actuellement sur une porte de sortie.

L’OL ou Monaco ? Pour les médias anglais, le futur de Takumi Minamino se situerait du côté de la Ligue 1 avec une préférence pour la Principauté, plus attractive sportivement la saison prochaine et financièrement. Avec les Rouge et Blanc, l’international japonais (27 ans) pourrait jouer à minima la Ligue Europa si ce n’est pas la Ligue des champions en cas de qualification après les différents tours préliminaires. Une attractivité européenne que ne peut malheureusement pas offrir l’OL, 8e du dernier championnat.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Liverpool

Cela veut-il dire que les espoirs lyonnais sont voués à l’échec ? Contacté par Olympique-et-Lyonnais concernant l’intérêt supposé de l’OL, l’agent du joueur n’a ni confirmé ni infirmé ces contacts, avouant "travailler actuellement sur la meilleure solution possible pour Takumi et la suite de sa carrière." Quoi qu’il en soit, Minamino, sous contrat jusqu’en 2024, ne devrait pas faire de vieux os à Liverpool.