Mercato : entre l’OL et Monaco, Minamino aurait tranché

Annoncé dans le viseur de l’OL et de Monaco, Takumi Minamino se rapproche d’un départ de Liverpool. Seulement, le Japonais donnerait sa préférence au club de la Principauté en cas d’arrivée en Ligue 1.

Dans ce mercato pour le moment assez calme, chaque club est à la recherche d’un bon coup. Qui dit belle opportunité ne dit pas forcément arrivée libre comme a pu le faire l’OL avec Alexandre Lacazette. Depuis quelques jours et la signature de Darwin Nunez à Liverpool, la situation de Takumi Minamino a attiré l’oeil de certains clubs et notamment français avec une bataille qui semblerait se dessiner entre Monaco et l’OL. D’après The Times, le club lyonnais aurait d’ailleurs entamé des discussions avec les représentants de l’attaquant japonais.

Minamino peut jouer l'Europe avec Monaco

Seulement, il semblerait bien que l’OL parte avec une longueur de retard dans ce dossier d’après le Mirror. Quand Liverpool demanderait 20 millions d’euros pour Minamino, cantonné à un rôle de remplaçant sur les bords de la Mersey, le joueur aurait une préférence pour l’AS Monaco en cas de départ confirmé. Il faut dire qu’avec la perspective d’être potentiellement en Ligue des champions la saison prochaine, le club de la Principauté a des arguments à faire valoir à la différence de l’OL.