OL : Sara Däbritz convoquée avec l’Allemagne pour l’Euro

Sara Däbritz avec le maillot de l’Allemagne (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Fraîchement débarquée à l’OL, Sara Däbritz ne reprendra pas tout de suite avec les Fenottes. La milieu a été convoquée pour disputer l’Euro 2022 avec l’Allemagne.

La reprise de l’entraînement pour les joueuses de l’OL est fixée au 18 juillet mais Sara Däbritz n’en sera pas. Franchement débarquée dans la capitale des Gaules après son départ du PSG, la milieu devra patienter avant de rencontrer ses nouvelles coéquipières. Cadre de la sélection allemande avec qui elle porte le brassard, Däbritz a logiquement été sélectionnée pour participer à l’Euro 2022 qui se tiendra au mois de juillet en Angleterre.

Däbritz croisera une Fenotte en poules

Victime d’une rupture des ligaments croisés à la fin de la saison, Dzsenifer Marozsan ne fait bien évidemment pas partie de la liste et va poursuivre son travail de rééducation durant l’été afin de pouvoir être de nouveau sur pied avant la fin de l’année 2022. Pour rappel, l’Allemagne, pays le plus titré dans ces championnats d’Europe (8), affrontera l’Espagne, le Danemark de Signe Bruun et la Finlande en phase de poules.