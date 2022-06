John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec l’annonce lundi du début des négociations exclusives avec l’entrepreneur John Textor, l’OL a lancé une nouvelle phase qui débouchera sur une véritable révolution. Dans les prochaines semaines, une page va se tourner à l’Olympique lyonnais.

La révolution attendue depuis l’annonce de Pathé et IDG Capital de vouloir céder leurs parts de l’Olympique lyonnais est plus que jamais en marche. Lundi soir, avec l'officialisation des négociations exclusives entre l’entreprise Eagle Football Holdings LLC de John Textor et de son associé Jamie Salter, l’OL a passé un cap vers un futur sous pavillon américain.

Devant la presse, Jean-Michel Aulas a dévoilé le calendrier de ce rachat, mais aussi des prochaines semaines, qui verront l’investisseur américain prendre le rôle d’actionnaire majoritaire du club (à 66 %), avec en point d’orgue la concrétisation financière qui arrivera "le 29 juillet". Ce jour-là, “l’assemblée générale entérinera l’augmentation du capital”.

Textor : "L'OL représente tout ce que j'aimerais voir pour les clubs"

Au cours de cette présentation assez longue, une heure, John Textor a développé sa vision pour l’avenir de l’Olympique lyonnais, avec notamment le maintien de l’actuel président pour trois ans minimum. “On a fait quelque chose d'assez unique. Puisque nous comprenons les besoins d'une structure sportive, nous investissons sur les talents. En ce qui concerne la prise de décisions, je pense que le président est plus sérieux que moi pour mener la barque de cette entreprise, a-t-il avoué. Je pense qu'il est assez à l'aise avec ce niveau d'autonomie. Ce qui est important, c'est d'arriver ici sans cette pression de diriger quoi que ce soit. Si je devenais directeur, je serais un peu feignant. J'espère que les gens me percevront comme quelqu'un qui aime aider."

Il poursuit. "Attendez-vous à ce que je sois toujours ici à parcourir l'académie à Lyon et vraiment à me familiariser avec le club, mais aussi avec le basket. Je pense que l'OL représente tout ce que j'aimerais voir pour les clubs. Les équipements, l'Arena… C'est très puissant, c'est une marque qui dépasse les frontières, a-t-il apprécié. Il fait déjà partie des 20 plus grandes équipes au monde. Pourquoi j'arriverais ici et je changerais les choses ”, s’est-il interrogé, avant d’indiquer qu’il souhaitait développer un modèle différent de celui des clubs-états comme le PSG, qu’il “n’aime pas beaucoup”.

Pas de LBO pour racheter les parts

Également actionnaire dans trois clubs (Botafogo, Crystal Palace et RWD Molenbeek), Textor a assuré qu’il n’avait pas eu recours à un LBO (rachat avec effet de levier) pour racheter les parts d’IDG et de Pathé. “Je déteste ça, c'est quelque chose d'horrible pour moi. On a choisi de faire les choses d'une certaine façon. Il faut bien prouver que l'on a des fonds quand la banque vous demande des garanties. On nous a demandé de nous assurer qu'on avait les fonds nécessaires. Il n'y a pas de prêteurs, pas de dette. Nous avons les reins solides à ce niveau-là, a-t-il appuyé. Nous achetons avec nos capitaux propres, il n'y a aucune dette pour le club."

A court terme, le mercato de l’OL sera impacté avec un apport au capital de 86 millions d’euros qui sera validé le 29 juillet prochain. Une enveloppe non négligeable dont une partie sera utilisée sur le marché des transferts. "Cette somme viendra en plus de ce que nous souhaitions consacrer à l’investissement pour renforcer très largement les équipes, si l’opération ne s’était pas faite. On a changé de stratégie, de mentalité concernant ce point pour pouvoir concurrencer le plus possible et être dans le haut du tableau", a expliqué Jean-Michel Aulas, qui a aussi maintenu sa confiance envers Peter Bosz.

Une révolution sans grand changement

Logiquement dans de telles circonstances, il a été question des ambitions de l’Olympique lyonnais lors des années à venir, alors que le club va passer le cap de la décennie sans trophée chez les garçons. “On veut remporter des titres, on veut revenir sur la scène européenne et gagner, on veut battre le PSG. Nous voulons pouvoir rêver de ça”, a clamé John Textor.

Plus mesuré, Jean-Michel Aulas reste prudent mais malgré tout ambitieux. “On a beaucoup parlé avec John de l'ambition et des moyens à mettre en œuvre pour retrouver le haut de tableau et l'Europe. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer être chaque année l'adversaire le plus coriace du PSG. Par contre, on est en train de prendre une dimension qui va nous donner plus de moyens pour recruter, a affirmé le dirigeant. On change de stratégie sur la construction de l'équipe en termes de mentalité. Oui, on veut concurrencer Paris le plus tôt possible, mais chaque année, je ne sais pas.” Désormais, l’OL s’apprête à faire le grand saut, mais pas totalement dans l’inconnu.