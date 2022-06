OL - Mercato : un accord aurait été trouvé avec Feyenoord pour Malacia

Évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes. Mais Fabrizio Romano, spécialisé dans le mercato, reste réputé pour son sérieux quand il évoque les dernières nouvelles autour des transferts. Selon le journaliste italien, l'Olympique lyonnais et le Feyenoord Rotterdam seraient tombés d'accord au sujet de Tyrell Malacia. "Un accord a été conclu avec Feyenoord pour un montant de 15 millions d'euros, selon des sources du club. Les derniers détails sont maintenant discutés pour finaliser le transfert", a-t-il publié sur son compte Twitter.

Sur la piste menant au latéral gauche néerlandais de 22 depuis un long moment, les dirigeants lyonnais semblaient faire face à la concurrence de Manchester United et de Newcastle dans ce dossier. Selon Fabrizio Romano, un sérieux argument aurait fait pencher la balance en faveur du club rhodanien. "Des clubs anglais étaient également dans la course mais Malacia veut travailler sous les ordres de l'entraîneur néerlandais Bosz", ajoute-t-il sur le réseau social. Une nouvelle arrivée dans le Rhône ?

Excl: OL are closing on deal to sign left back Tyrell Malacia. Agreement in place with Feyenoord for €15m fee, club sources confirm - so final details now discussed to complete move. 🚨🔴🔵 #OL

English club were also in the race but Malacia wants to work under Dutch coach Bosz.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022