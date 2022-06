OL – Asvel : une vidéo immersive au cœur de la LDLC Arena

De nouvelles images de la LDLC Arena viennent tout juste d’être dévoilées.

Le chantier de la LDLC Arena suit son cours à Décines-Charpieu. Depuis le début d’année 2022, les travaux ont débuté juste à côté du Groupama Stadium sur le site d’OL Vallée. Cette salle multifonctionnelle accueillera des rencontres d’Euroleague de basket de l’Asvel, des spectacles et de nombreux concerts, des événements professionnels mais aussi des compétitions sportives (notamment d’esport). "La LDLC Arena devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an (12 000 et 16 000 personnes selon la configuration)", peut-on lire sur la page dédiée à la future enceinte décinoise.

D’ailleurs, de nouvelles images viennent tout juste d’être publiées, dont une vidéo immersive, à retrouver ici, au cœur de l'Arena. Fin des travaux et ouverture prévus pour la fin d’année 2023.