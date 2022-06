Mercato : Tetê pourrait rester à l'OL

Malo Gusto et Tête (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Prêté pour deux mois par le Chakhtior Donetsk, Tetê pourrait bien rester à l'Olympique lyonnais. Plus qu'un nouveau transfert temporaire, l'OL souhaite parvenir à enrôler définitivement l'attaquant.

En raison de la guerre sur le sol ukrainien et de l'arrêt du championnat, l'OL avait obtenu en mars dernier le prêt de Tetê en provenance du Chakhtior Donetsk. Après cette pige plutôt positive (2 buts et 5 passes décisives en 11 matches), le Brésilien avait indiqué qu'il souhaitait rester dans le Rhône, et l'Olympique lyonnais était sur la même longueur d'onde (lire ici).

En début de semaine, la FIFA a prolongé jusqu'en juin 2023 la possibilité pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie de jouer ailleurs. Une bonne nouvelle pour l'ailier de 22 ans, qui est sous contrat jusqu'en décembre 2023. En effet, jusqu'ici le Chakhtior se montrait très gourmand pour la vente de son élément offensif.

Une fin de contrat en décembre 2023 avec le Chakhtior

Mais cette décision de l'instance internationale a changé la donne puisque si Tetê et le club ukrainien ne tombent pas d'accord avant le 30 juin, il pourra poursuivre son aventure à Lyon, avec qui il s'est déjà accordé pour continuer aux mêmes conditions que lors de sa venue confie L'Equipe. Dans ce dossier, le temps joue en faveur des Rhodaniens car s'il revient en juin 2023 avec la formation de Donetsk, le gaucher aura seulement 6 mois de contrat avec son équipe, et donc une valeur en baisse. De son côté, l'OL souhaite acquérir le natif d'Alvorada définitivement.

Le média sportif rapporte d'ailleurs que les septuples champions de France ont déjà un accord oral avec Tetê pour un contrat de 5 ans. Néanmoins, d'autres écuries ont également l'intention de recruter le jeune footballeur qui devrait, sauf retournement de situation, débuter la préparation avec le groupe de Peter Bosz le 2 juillet.