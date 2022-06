OL - Mercato : Kadeisha Buchanan signe à Chelsea

Début juin, Kadeisha Buchanan a terminé son aventure à l'OL lors du dernier match de la saison contre Issy (4-0). Capitaine à cette occasion, elle a disputé sa 130e rencontre avec l'Olympique lyonnais. Annoncée du côté de Chelsea, la défenseure s'est officiellement engagée ce vendredi avec la formation anglaise.

La Canadienne a paraphé un contrat de 3 ans, jusqu'en 2025. Elle y portera le numéro 26, une première au club, chez les hommes et chez les femmes, depuis John Terry. Lors de l'exercice précédent, les Londoniennes ont remporté le championnat, et elles se renforcent donc avec le recrutement d'une joueuse expérimentée.

Avec les Fenottes, Buchanan a gagné 12 titres, dont 5 D1, et 4 Ligue des champions. Petit clin d'œil, elle retrouvera ses anciennes coéquipières en août lors de la Women’s International Champions Cup (lire ici).

Chelsea FC Women are delighted to announce the signing of Canadian defender @keishaballa on a three-year deal! ✍️

Welcome to the team, Kadeisha!

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) June 10, 2022