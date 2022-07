OL - Mercato : les arrivées de Lacazette et Tolisso ont compté pour Tetê

Tetê lors de la présentation officielle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

De retour pour une saison à l’OL, Tetê a clamé son amour pour le club français. L’ailier brésilien a aussi affiché sa satisfaction de voir arriver des renforts comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Vendredi, il y avait beaucoup d’amour du côté de Décines. D’abord en matinée avec le retour d’un enfant du pays en la personne de Corentin Tolisso puis un peu plus tard dans la journée avec celui de Tetê. L’impact émotionnel n’est peut-être pas le même mais l’ailier brésilien a pratiquement livré une conférence de presse parfaite. De nouveau prêté par le Shakhtar Donetsk après une première pige de trois mois grâce au dispositif de la FIFA, Tetê n’a cessé de clamer son amour pour l’OL.

"J'ai été très heureux de pouvoir arriver à Lyon il y a trois mois. J'ai toujours dit que je voulais rester, a avoué l’ancien de Grêmio vendredi au moment de sa présentation. Tout le monde autour de moi travaille pour que je puisse prolonger au-delà de cette année de prêt. Vous avez ma parole, je veux rester à Lyon et continuer l'aventure avec l’OL."

Tetê : "Les paroles ont été tenues"

N’étant qu’amour pour le club qui lui a tendu la main quand lui et sa femme vivaient des moments difficiles en Ukraine puis en Pologne dès le déclenchement de la guerre, Tetê espère que la préparation estivale complète va lui permettre de montrer 100% de son talent. Présent pour la reprise ce samedi, le Brésilien aura également le temps de travailler ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Deux renforts de choix à l’OL qui ont montré à Tetê que le projet lyonnais était bien séduisant sur le papier.

"Bien sûr, ce sont de grands joueurs et ça a compté dans ma décision, je suis sûr qu’on va bien s’entendre. On va tout faire pour bien travailler ensemble et ramener des titres, car ce sont des joueurs qui ont aussi cette ambition."

Après la dernière saison ratée, l’heure sera avant tout de redresser la barre avant de repenser à un titre. Mais avec cinq recrues depuis le début de l’été, Tetê a raison, l’OL montre ses ambitions.