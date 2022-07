OL - Mercato : Amandine Henry prête à faire ses valises ?

Amandine Henry (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Revenue à son meilleur niveau la saison dernière, Amandine Henry a un contrat qui se termine en juin 2023. Mais à un an du terme, la milieu ne serait pas contre connaitre un nouveau projet.

Au moment de disputer les dernières rencontres de la fin saison, Sonia Bompastor avait assuré que son effectif serait presque inchangé, subissant quelques retouches. Sara Bjork Gunnarsdottir, Emelyne Laurent ou encore Kadeisha Buchanan sont parties tandis que Sara Däbritz a rejoint les Fenottes ces dernières semaines. Mais l’entraîneur lyonnaise va-t-elle devoir se résoudre à perdre l’un de ses meilleurs éléments ? Ce ne serait pas la tendance mais, selon Le Progrès, Amandine Henry aurait fait part de certaines envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en juin 2023 et suivant un cursus scolaire à Lyon, la milieu aurait pourtant l’envie de (re)découvrir la Premier League ou la NWSL.

Indiscutable la saison dernière

Avec l’OL Reign franchise américaine de l’OL Groupe, il existerait bien l’idée de calquer une aventure outre-Atlantique à la manière de la pige qu’ont pu faire Eugénie Le Sommer, Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsan avant de revenir pour la deuxième partie de saison à Lyon mais du côté de club lyonnais, il semblerait qu’un départ ne soit pas à l’ordre du jour. Malgré un secteur bien fourni, l’OL a vu que les blessures pouvaient rapidement faire en sorte que les solutions s’amenuisent petit à petit. Face à ces pépins, Amandine Henry a pu montrer qu’elle était une partie de la pierre angulaire de la réussite lyonnaise la saison dernière. Ça n’a pas suffi pour séduire et convaincre Corinne Diacre pour l’Euro 2022 avec les Bleues mais elle a au moins eu le mérite de montrer qu’elle était toujours là et bien là. Son départ serait une sacrée perte pour les Fenottes.