OL - Rachat : avis positif rendu par le CSE pour le projet de John Textor

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un communiqué paru vendredi soir, l’OL Groupe a annoncé qu’un avis positif a été rendu concernant le projet de rachat par John Textor. Les feux sont donc au vert pour la poursuite des négociations et une issue favorable dans les prochaines semaines, mois.

C’est un pas de plus qui a été fait jeudi dans la cadre du rachat des parts de Pathé, IDG Capital mais aussi Holnest. Presque deux semaines après l’annonce de l’entrée en négociations exclusives de l’OL Groupe avec Eagle Football Holdings, représenté par John Textor, un avis positif a été rendu par le Comité Social et Economique (CSE) après le lancement de "procédures applicables d'information et consultation des institutions représentantes du personnelles compétentes" comme l’a annoncé le groupe vendredi.

"À la suite de l'entrée en négociations exclusives de Pathé, IDG Capital & Holnest avec Eagle Football Holdings, LLC annoncée le 20 juin 2022, les procédures applicables d'information et consultation des institutions représentantes du personnelles compétentes ont été initiées et achevées par Olympique Lyonnais Groupe et ses filiales. Un avis positif sur le projet d'acquisition majoritaire de Olympique Lyonnais Groupe (y compris l'augmentation de capital et l'offre publique d'achat simplifiée qui suivra) a été rendu hier (jeudi)."

Ce rapport positif, qui est obligatoire dans le cadre d'une offre publique de rachat, permet donc à l’opération de suivre son cours ainsi que les discussions pour aboutir à un accord officiel. Pour rappel, une assemblée générale doit avoir lieu à la fin juillet et devrait notamment valider l’augmentation de capital de 86 millions d’euros comme annoncé par Jean-Michel Aulas lors de la présentation de John Textor.