OL : 2017, l'apothéose pour le duo Lacazette - Tolisso

Ayant quitté l’OL en même temps en 2017, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso vont reprendre leur relation stoppée depuis cinq ans. Les deux Lyonnais avaient joué 133 matchs ensemble.

Vendredi, il n’a pas caché son plaisir. Celui de retrouver son club de coeur qu’est l’Olympique lyonnais mais aussi de retrouver certains de ses anciens coéquipiers. En revenant à l’OL, Corentin Tolisso va reprendre son histoire avec son club formateur mais également refaire équipe avec des joueurs qu’il avait laissés à l’été 2017. Cinq ans après, Anthony Lopes et Alexandre Lacazette seront toujours là pour accompagner le champion du monde 2018 à l’entrée d’un match. Le retour de l’ancien attaquant d’Arsenal quelques jours plus tôt a notamment pesé dans la balance au moment pour le milieu de faire son choix.

"J'ai beaucoup parlé avec Alexandre (Lacazette). Sur les cinq dernières années, il ne m'a jamais autant écrit qu'au cours du dernier mois (rires), a déclaré dans un large sourire le natif de Tarare. C'est vraiment un ami et son retour a évidemment joué un rôle important dans mon choix."

133 matchs en commun

Entre les deux Lyonnais pure souche, la connexion est en dehors des terrains mais aussi sur le rectangle vert. En quatre saisons disputées en commun, Lacazette et Tolisso ont joué 133 fois ensemble toutes compétitions confondues. Ça n’a débouché "que" sur 10 buts de l’un sur une passe de l’autre mais la relation n’a cessé de s’améliorer avec le temps. Pour preuve, 8 de ces 10 buts ont été inscrits lors de leur dernière saison à l’OL avec notamment cet une-deux contre la Roma et le but de "Coco" qui est resté dans toutes les mémoires lyonnaises autant que le but de "Général Lacaz". Mise entre parenthèse cinq ans, l’idylle ne demande qu’à être reprise.