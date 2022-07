Parc OL : 100 000 fans attendus pour les deux concerts de Rammstein

Après le succès d’Indochine, c’est au tour du groupe de métal Rammstein de faire étape du côté du Parc OL. Pour les deux dates du 8 et 9 juillet, 100 000 fans sont attendus dans l’enceinte de Décines.

Il y a un peu plus d’une semaine, Indochine a battu tous les records. Pour fêter ses 40 ans de scène, le groupe de rock français s’est offert le record d’affluence au Parc OL. Plus de 70 000 personnes s’étaient entassées dans l’enceinte décinoise pour cette tournée anniversaire. En cette période estivale, les concerts continuent de prendre possession de l’antre de l’OL et c’est au tour de Rammstein de donner non pas une mais deux représentations.

72 561 personnes pour Indochine

Le groupe de métal allemand sera sur scène le vendredi 8 juillet et le samedi 9 à Décines dans le cadre de sa tournée qui avait été repoussée d’une année à cause de la pandémie. Pour l’occasion, l’organisation prévoit un peu moins de monde que pour le concert d’Indochine. Après les 72 561 fans pour le groupe français, Rammstein devrait réunir 100 000 personnes pour ces deux concerts selon Pierre Duprat, directeur des grands événements au Parc OL.