OL : Sonia Bompastor et son staff vont observer les Fenottes à l’Euro 2022

Griedge Mbock et Sonia Bompastor à Turin (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

A la veille du début de l’Euro 2022, Sonia Bompastor va avoir un oeil averti sur la prestation de ses joueuses. Elles sont onze Lyonnaises à être présentes en Angleterre.

Y aura-t-il une ou plusieurs championnes d’Europe la saison prochain au sein de l’effectif de l’OL ? Avec onze représentantes à l’Euro 2022, le club français n’est pas aux abonnés absents et espère que l’une des Fenottes performera dans la compétition. Daniëlle van de Donk est actuellement tenante du titre avec les Pays-Bas mais la milieu n’évoluait pas à Lyon au moment du sacre européen en 2017. Elle tentera, avec l’aide de Damaris Egurrola, de conserver ce titre même si les cinq Lyonnaises (Renard, Mbock, Bacha, Malard, Cascarino) de l’équipe de France ont à coeur d’enfin gagner quelque chose en sélection. Une chose est sûre, leurs performances seront scrutées de très près par le staff lyonnais.

"Avec mon staff, on s’est réparti tous les matches de la compétition plus ceux des joueuses qui évoluent avec d’autres pays comme les États-Unis ou le Chili avec Christiane Endler, a confié dans un long entretien à la FFF Sonia Bompastor à la veille du début de la compétition. On a envie que les Lyonnaises réalisent de grosses performances et qu’elles aident leur sélection à aller au bout."

Avec une reprise programmée le 18 juillet pour les Fenottes, Bompastor sait que de nombreuses joueuses présentes à l’Euro ne seront pas là tout de suite, qu’importe le résultat. Mais comme l’entraîneur de l’OL le dit, "il y aura forcément des heureuses et des déçues" et ce sera au staff lyonnais d’apporter un soutien afin de rapidement se projeter sur les nouveaux objectifs de l’OL à savoir le triplé la saison prochaine.