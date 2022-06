OL : Lucas Paquetá cinquième valeur marchande de Ligue 1

Le Centre International d'Études du Sport de Neuchâtel a publié son classement des joueurs plus chers, ce lundi. Si à l’échelle mondiale, Lucas Paquetá occupe la 65e place, il est considéré comme la 5e valeur marchande de Ligue 1.

Dans quatre jours, le mercato estival ouvrira officiellement ses porters. Car oui, dans les faits, les clubs n’ont pas attendu le 10 juin pour se mettre d’accord à certains joueurs pour la saison prochaine. A l’OL, les prochaines heures et jours devraient permettre d’annoncer les arrivées d’Alexandre Lacazette et Johann Lepenant mais c’est désormais du côté des départs que les regards se tournent à Lyon. Dans le ménage voulu par la direction, il faut vendre et pour le moment, aucun joueur ne semble vraiment prêt à plier bagage…

Le PSG domine le classement de L1

Lucas Paquetá sera-t-il le premier ? A la différence de certains de ses coéquipiers comme Léo Dubois ou Houssem Aouar, le Brésilien n’est pas poussé dehors mais ne devrait pas non plus être retenu en cas de belles offres. Il y a quelques jours, il était question d’un intérêt venu de la Premier League avec Newcastle prêt à casser sa tirelire pour Paquetá. Un chèque de 59 millions d’euros pour convaincre Jean-Michel Aulas et ainsi réunir le meneur brésilien et son grand ami Bruno Guimarães.

Si certains espéreraient tirer un peu plus d’argent avec un départ, cette offre des Magpies correspondrait en réalité à la valeur marchande de Lucas Paquetá. Dans son rapport hebdomadaire (lien ici), le CIES a publié un classement des joueurs les plus chers suivant l’algorithme mis en place pour calculer cette valorisation. A trois de la fin de son contrat, la valeur de Lucas Paquetá est estimée à 61M€, bien loin des 205,6M€ de Kylian Mbappé. Selon le CIES, le meneur lyonnais est le cinquième joueur le plus cher de Ligue 1 derrière quatre joueurs du PSG (Hakimi, Donnarumma, Marquinhos).