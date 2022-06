OL - Mercato : accord trouvé avec Caen pour Johann Lepenant

Mbappe et Johann Lepenant (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Dans le viseur de l’OL depuis quelques semaines, Johann Lepenant devrait bien rejoindre le club lyonnais. Ce dernier serait enfin tombé d’accord avec Caen sur l’indemnité de transfert de l'ordre de six millions d'euros.

La saison dernière, l’OL avait dû faire dans l’urgence avec notamment les arrivées de Jérôme Boateng et Xherdan Shaqiri dans les derniers jours voire dernières heures du mercato. Le fiasco de ces deux signatures semblent bien avoir servi de leçon à la direction lyonnaise qui cherche à anticiper au maximum pour la saison prochaine comme l’avait laissé entendre le duo Vincent Ponsot - Bruno Cheyrou il y a quelques semaines. Si rien n’est encore officiel, l’OL tiendrait bien deux renforts en plus de Rémy Riou pour la saison prochaine et alors que le marché des transferts n’est pas encore ouvert.

Un contrat jusqu'en 2027 pour Lepenant

En attendant l’officialisation du retour d’Alexandre Lacazette, une issue favorable aurait enfin été trouvée avec Caen pour l’arrivée de Johann Lepenant, d’après L’Equipe. Le milieu de terrain caennais (19 ans) est dans le viseur des septuples champions de France depuis quelques semaines mais aucun n’accord n’avait encore été trouvé avec le club normand. Ce serait désormais chose faite avec un transfert estimé à 6 millions d’euros (plus un pourcentage sur la plus value) et un contrat de cinq ans qui attendrait Lepenant. Ce dernier étant avec l’équipe de France U20 pour le tournoi Maurice-Revello, l’annonce de cette arrivée devrait se faire dans les prochains jours.