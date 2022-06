OL - France : le "gang des Lyonnais" a pris d’assaut les Espoirs

Avec Malo Gusto, Castello Lukeba et Maxence Caqueret, l’OL est bien représenté en équipe de France Espoirs, qui joue sa qualification à l'Euro 2023 lundi. A ces trois Lyonnais doivent également s’ajouter Amine Gouiri, Melvin Bard et Pierre Kalulu, également passés par le centre de formation.

Il règne un air de Décines du côté de Clairefontaine à chaque rassemblement. Non pas au sein de la sélection de Didier Deschamps puisque depuis la méforme de Léo Dubois, aucun Lyonnais n’a été appelé lors des deux derniers rassemblements mais bien à l’étage d’en-dessous. Chez les Espoirs, la formation à la lyonnaise est très bien représentée sous la coupe de Sylvain Ripoll. Avec Maxence Caqueret, bien installé, et les petits nouveaux Castello Lukeba et Malo Gusto, l’OL ne manque pas de représentants. Et comme si ça ne suffisait pas, la liste peut s’allonger avec les présences d’Amine Gouiri, Pierre Kalulu dans ce rassemblement mais aussi Melvin Bard régulièrement appelé. Chez les Espoirs, le "gang des Lyonnais" fait fureur.

"Retrouver les Lyonnais en sélection ? On est jeunes mais j'ai grandi avec eux. C'est mon adolescence, j'ai toujours vécu avec eux depuis mes 10-11 ans. Ça fait très plaisir de les retrouver", a déclaré Pierre Kalulu dans une interview à Canal Plus.

Le temps des regrets pour les supporters et les joueurs

Lundi soir en Arménie, les Espoirs ont la possibilité de valider ou presque leur qualification pour l’Euro 2023 à deux journées de la fin de ces éliminatoires en faisant aussi bien ou mieux que l’Ukraine. Pour cette rencontre, Caqueret, Gouiri et devraient encore être titulaires, comme ce fut le cas contre la Serbie, jeudi dernier à Grenoble tandis que Gusto pourrait profiter d'un repos de Kalulu pour débuter. Membres de la génération 2000, ils ont tous les trois avancé leurs pions dans leur carrière. Si l’actuel attaquant de Nice a été celui qui a démarré le plus vite chez les pros, il a vite été rattrapé par ses compères du centre. Entre eux existe un vrai lien d’amitié cultivé depuis leur tendre enfance et façonné à travers les succès en équipes de jeunes à l’OL. `

"Je suis content de le voir réussir, mais Gouiri, c'est l'un des plus gros regrets que le club puisse avoir, que moi j'ai aussi, avait déclaré Caqueret en février dernier. J'ai fait toutes mes classes avec lui et on se connaissait pas mal. Jouer avec lui, ça aurait été beau." Un sentiment partagé par Pierre Kalulu, sacré avec l'AC Milan il y a quelques semaines dans L'Equipe."Le rêve était de briller tous (génération 2000-2003) en même temps à l'OL. Ça ne s'est pas fait mais, si on peut le faire en Bleu, c'est encore mieux. Et, en matière de rêve, avec Milan, j'ai mis aussi la barre bien haut…"

Depuis maintenant un mois et la prolongation de contrat du milieu de terrain dans son club formateur, l’accent est mis sur à un retour aux bases à savoir le centre de formation. L’échantillon des Espoirs montre à quel point l’OL Académie cultive l’art du développement et pose les bases d’une explosion chez les professionnels. "Le vivier lyonnais est là. La région est connue pour et je pense que la formation qu'on reçoit à l'OL nous permet ensuite de nous mettre en valeur, a poursuivi Kalulu. Si Amine (Gouiri) et moi réussissons ailleurs, ce n'est pas un hasard. En sortant de l'OL, tu es prêt à jouer au très haut niveau. Intrinsèquement, le talent lyonnais est là."

Ripoll peut aligner une défense 100% "made in OL"

Seulement, aujourd’hui, regarder un match des Espoirs relève presque du supplice pour tout amoureux de l’OL. Une photo publiée sur les réseaux sociaux dimanche soir dans l'avion en direction de l'Arménie n'a rien arrangé. C’est le temps des regrets comme l’a fait remarquer Maxence Caqueret, celui de ne pas voir cette génération 2000 avoir eu la possibilité de prendre les clés du camion dans leur club formateur. La formation lyonnaise est mise en valeur mais à l’issue de cette saison, c’est l’AC Milan, titré en Serie A, qui a profité de la polyvalence défensif de Kalulu quand Gouiri a enfin explosé à Nice… Dans le meilleur des mondes, la défense de l’équipe de France Espoirs pourrait être à 100% "made in OL" avec Gusto à droite, une charnière Kalulu - Lukeba et Bard à gauche. Un quatuor défensif certes jeune et inexpérimenté pour jouer d’un coup d’un seul mais qui montre que l’OL n’a parfois pas besoin d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Le club lyonnais a souvent ce qu’il faut en son propre sein…