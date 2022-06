OL : "Je reviendrai plus forte", promet Catarina Macario

Victime d’une rupture du ligament croisé au genou gauche, Catarina Macario est fauchée en plein vol. Absente pour six mois, l’Américaine promet de revenir encore plus forte pour aider l’OL.

23 buts en 35 matchs, cette saison 2021-2022 a été celle de Catarina Macario. Après quelques mois d’acclimatation à l’OL à son arrivée en février 2021, l’Américaine a pris la pleine mesure de son expérience lyonnaise en même temps qu’elle devait s’occuper du secteur offensif avec le départ d’Eugénie Le Sommer vers les Etats-Unis et le retour en douceur d’Ada Hegerberg. La pression, Macario l’a clairement assumée et a été une membre essentielle dans le succès de l’OL de Sonia Bompastor.

Malheureusement, mercredi dans un match sans enjeu, le dernier de la saison, Catarina Macario s’est effondrée sur le pelouse du terrain d’honneur Gérard Houiller après seulement dix minutes contre Issy. Après quatre jours de festivités, le verdict est tombé et l’internationale américaine souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche… Un coup dur, le quatrième dans l’effectif des Fenottes cette saison, et qui va laisser Macario sur le flanc pour les six prochains mois.

"Malheureusement, les blessures font partie intégrante du football. Se rompre un ligament croisé antérieur n'est jamais facile, et même si je suis dévastée d'être éloignée du terrain et de mes coéquipières pendant quelques mois, je ne pourrais pas être plus fière de ma première année en tant que footballeuse professionnelle et d'avoir aidé l'équipe à reconquérir deux grands titres cette saison, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Aussi difficile que puisse être le processus de rétablissement, je crois que Dieu contrôle tout, et je ne doute pas qu'avec le bon système de soutien, de la patience et du travail, je reviendrai meilleure et plus motivée que jamais."

A 22 ans, Catarina Macario est sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023 et va donc batailler dur pour revenir au plus vite et aider les Fenottes à faire le triplé la saison prochaine.