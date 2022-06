L’OL a rapporté 20% des points UEFA de la France ces 5 dernières années

Mendes, Antonio et Boateng (Photo by Glyn KIRK / AFP)

En finissant 8e du championnat, l’OL ne participera pas à la Coupe d’Europe la saison prochaine. Un coup dur pour le club et la France qui perd l’un de ses meilleurs représentants.

Les semaines vont être longues à Décines à partir du mois de septembre. Quand l’OL avait l’habitude d’enchaîner les matchs tous les trois jours la saison dernière, le club lyonnais va devoir se contenter d’un match par semaine dans le prochain exercice, la faute à une 8e place en Ligue 1 et une non-qualification pour la Coupe d’Europe. Avec la Coupe du monde en hiver, le calendrier devrait se retrouver un peu resserré par moment mais il ne remplacera pas l’Europe à Lyon. Un coup dur sportif et économique pour l’OL qui va tenter de se montrer malin sur le marché des transferts afin de retrouver les sommets français et ainsi retrouver l’un de ses terrains de jeu favoris.

Deuxième pourvoyeur en ayant déjà loupé une campagne

Sans le club rhodanien la saison prochaine, la France perd également l’un de ses meilleurs représentants alors que se profile la nouvelle organisation de la Ligue des champions en 2023-2024. Bien qu’éliminé en quarts de finale de Ligue Europa par West Ham, l’OL est le club qui a le plus rapporté de points (21) à l’indice UEFA cette saison devant le PSG et l’OM. A l’issue de cette campagne européenne, la France a gardé sa 5e place au classement UEFA (60,083), bien calée entre l’Allemagne et le Portugal mais perd clairement une de ses locomotives puisque sur les cinq dernières années, l’OL est le deuxième pourvoyeur de points (12,5 soit 20,8%) derrière le PSG, le tout en ayant déjà loupé une campagne européenne en 2020-2021… Preuve qu'à la différence d'autres clubs français, les septuples champions de France ne prennent jamais l'Europe à la légère.