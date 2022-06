En attendant l’officialisation, Alexandre Lacazette devrait faire son retour libre à l’OL. Une bonne affaire pour le club après l’avoir vendu 53M€ en 2017, ce qui représente la plus grosse vente pour un joueur formé à l’Académie.

Le suspense est insoutenable et met les supporters dans tous leurs états. Après l’annonce d’une arrivée imminente d’Alexandre Lacazette, aucune officialisation n’a encore été communiquée, entre discussions sur certains points et week-end prolongé. Une attente qui pousse certains à imaginer un transfert avorté de dernière minute, chose qui n’arrivera pas. Lacazette sera bientôt de retour chez lui, la patience étant le maître mot. En réendossant le maillot de l’OL sur le dos, l’attaquant français va reprendre son histoire avec son club formateur mais surtout être la première pierre du nouveau projet de Jean-Michel Aulas basé sur un retour de l’ADN local.

245 millions d'euros sur 10 joueurs

Qui mieux de Lacazette pour l’incarner ? Pas grand monde… Pour certains, cette nouvelle idylle est une marque d’attachement pour un joueur de 31 ans et donc pas forcément sur le déclin. Pour d’autres, une vraie preuve de régression. Qu’importe, à Lyon, on se félicite de ce retour cinq ans après avoir vendu le joueur pour 53M€ à Arsenal. En le faisant revenir "libre", bien que les commissions et autres primes nuancent ce terme, l’OL fait une belle affaire. Cinq ans après son départ, Alexandre Lacazette reste encore et toujours la plus grosse vente du club pour un joueur formé à l’Académie. Il devance Corentin Tolisso, lui aussi libre et ciblé par la direction, et Karim Benzema, qui a remporté cinq Ligue des champions depuis son départ en 2009. A Lyon, on forme bien et on vend bien aussi même si des Gouiri ou Bard auraient pu rapporter un peu plus avec quelques saisons dans les jambes avec leur club formateur…

Le Top 10 des ventes des joueurs de l’Académie (d’après Transfermarkt) :

1 - Alexandre Lacazette 53M€

2 - Corentin Tolisso : 41,5M€

3 - Karim Benzema : 35M€

4 - Samuel Umtiti : 25M€

5 - Willem Geubbels : 20M€

6 - Nabil Fekir : 19,75M€

7 - Mouctar Diakhaby : 15M€

8 - Clinton N’Jie : 14,1M€

9 - Hatem Ben Arfa : 12M€

10 - Myziane Maolida : 10M€