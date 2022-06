Pendant que l’OL s’intéresserait à son profil, Seko Fofana fait également partie de la short-list du PSG pour renforcer son milieu. A Lens, le départ du capitaine ne ferait plus de doutes.

En quittant l’Udinese pour rejoindre le RC Lens il y a deux ans, Seko Fofana avait surpris son monde, repoussant des offres bien plus alléchantes sportivement et financièrement. Vingt-quatre mois plus tard, le milieu a prouvé qu’il avait fait le bon choix avec deux 7e place de suite avec le club nordiste. En même temps que Lens a retrouvé le haut du tableau en Ligue 1, Fofana s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste et attire forcément l’oeil.

Solution de repli pour Paris ?

Il y a quelques jours, le 10 Sport révélait que les dirigeants de l’OL s'activeraient concrètement sur cette piste, même si aucune offre n'a pour l'instant été formulée. Seulement, le club rhodanien va devoir passer la seconde puisque le concurrence commence à s’intensifier sur le dossier Fofana. Après Newcastle et l’OM qui garderaient le contact avec l’international ivoirien, c’est au tour du PSG d’avancer ses pions d’après le journal Le Parisien. Avec l’arrivée de Luis Campos comme conseiller pour le recrutement, le club de la capitale aurait ajouté Fofana sur sa short-liste pour renforcer son entrejeu alors que les pistes Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni battent de l’aile.