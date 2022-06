Brésil : Lucas Paquetá titulaire contre le Japon

Pour le deuxième match amical du Brésil dans cette période internationale, Tite a une nouvelle fois fait confiance à Lucas Paquetá. Le meneur de l’OL sera titulaire contre le Japon, ce lundi (12h20).

Pendant que l’équipe de France et les nations européennes se tirent la bourre dans des matchs comptant pour la Ligue des Nations, les sélections sud-américaines se sont lancées dans une tournée de matchs amicaux. Le Brésil a choisi l’Asie pour se faire et affrontera le Japon, ce lundi (12h20), après avoir largement étrillé la Corée du Sud il y a quelques jours (5-1).

Paquetá enchaîne

Dans cette large victoire, Lucas Paquetá n’avait pas trouvé le chemin des filets mais avait une nouvelle fois été titularisé par Tite. Pour ce deuxième rendez-vous asiatique, le sélectionneur auriverde a maintenu sa confiance au meneur de l’OL qui sera associé à Vinicius, Neymar et Raphinha pour l’animation offensive. C’est la 14e titularisation de suite pour Paquetá, qui s’affirme de plus en plus dans cette sélection, à six mois de la Coupe du monde au Qatar.