OL : Lucas Paquetá deuxième joueur le plus sanctionné en L1

Parmi les joueurs lyonnais ayant le plus joué cette saison, Lucas Paquetá n’a jamais rechigné à l’effort malgré un rendement en baisse. Un lâche-rien qui est souvent dans le viseur des arbitres.

Et si Lucas Paquetá n’était finalement pas le symbole même de ce qu’a été la saison de l’OL en 2021-2022 ? Le rendement lyonnais et les performances de son meneur brésilien n'ont pas été corrélés mais Paquetá a clairement montré deux visages dans cet exercice. D’abord étincelant lors de la première partie de saison, portant presque à lui tout seul le jeu de l’OL jusqu’à décembre. Puis, un rendement bien en deçà dû en partie aux départs de Juninho et de son ami Bruno Guimarães. Interrogé sur la mauvaise passe de son meneur, Peter Bosz avait pointé du doigt le fait que Lucas Paquetá souhaitait peut-être en faire trop sur le terrain.

"Il veut toujours travailler pour l'équipe mais parfois il court trop. De temps en temps, il perd des ballons faciles et, comme il a une bonne mentalité, il veut le récupérer tout de suite après. Il travaille beaucoup, avait noté le coach néerlandais après la victoire à Marseille. Je préfère qu’il joue plus simple et qu’il perde moins le ballon. Comme ça, il court moins et ça lui donnera plus de force pour finir dans les 18 mètres. C’est un bon mec avec une bonne mentalité."

Un peu moins frais physiquement dans la deuxième partie de saison, Lucas Paquetá a manqué de lucidité dans la zone de vérité mais aussi dans son repli. Comme l’a dit Peter Bosz, l’ancien de l’AC Milan a cette mentalité de battant et le fait peut-être un peu de manière désordonnée. D’ailleurs, Lucas Paquetá est le deuxième joueur de Ligue 1 le plus sanctionné dans la saison qui vient de s’écouler. Avec 63 fautes, le Lyonnais est simplement devancé par Benjamin André (67, Lille). Défendre, c’est bien. Défendre sans faute, c’est mieux.