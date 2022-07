A l'OL, tout a été fait pour éviter un faux départ

Alexandre Lacazette entouré de Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas lors de sa présentation (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec un recrutement précoce et l’absence de Coupe d’Europe, l'OL n'a, sur le papier, pas d'excuse pour ne pas réussir un début de saison canon. En accédant aux demandes de Peter Bosz, la direction lyonnaise lui met indirectement la pression.

Au 6 juillet, le mercato estival lyonnais est presque déjà bouclé. Encore à la recherche d’un latéral gauche après l’échec du dossier Malacia, l’OL ne devrait ensuite plus bouger tant qu’il n’y aura pas de départ. Hormis Lucas Paquetà ou Karl Toko-Ekambi ayant pris un peu de rab de vacances, Peter Bosz peut déjà compter sur un effectif, certes très élargi, mais presque au complet. Dans le passé pas si lointain lyonnais, l’heure était plutôt aux plans d’urgence qu’à une vraie anticipation. Il faut dire qu’avec une absence de Coupe d’Europe prévue depuis un moment, la cellule de recrutement a eu de quoi voir venir. Encore fallait-il convaincre les joueurs... Avec Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Johann Lepenant, c’est désormais chose faite même si la grande braderie espérée durant l’été n’a pas eu lieu.

Qu’importe, la préparation qui a débuté depuis samedi et qui doit mener au 6 ou 7 août prochain pour la réception d’Ajaccio doit servir à poser les fondements de cette saison de la rédemption. Après un exercice d’acclimatation, Peter Bosz est attendu au tournant et il le sait comme il l'avait dit à la fin de la saison. En harmonie avec le triumvirat Aulas - Ponsot - Cheyrou, le coach néerlandais a plutôt été entendu sur la question des renforts même s’il manque toujours ce fameux arrière gauche. Mais l’ancien de l’Ajax, aidé par le retour des anciens et d’une nouvelle mentalité, a un mois pour conditionner son effectif. Sans Europe et avec un seul match par semaine, les Lyonnais n’auront pas d’excuse.

"L’objectif était de signer des bons joueurs bien évidemment mais surtout de pouvoir les signer le plus rapidement possible avant même le début de la reprise, a déclaré Bruno Cheyrou vendredi dernier lors de la présentation de Tetê. Une réactivité pour que Peter puisse avoir à sa disposition son effectif et qu’il puisse travailler avec et mettre en place ses idées ainsi qu’un état d’esprit qui nous a parfois fait défaut la saison dernière."

Une certaine stabilité comparer aux concurrents

Après une saison compliquée, le choix a été fait de tout remettre à plat dans toutes les sphères du club. C’est dans l’unité que l’OL pourra retrouver les sommets et le club l’a bien compris. En plus de l’entraînement ouvert au public jeudi (9h30), il tend à plus de proximité entre les supporters et les joueurs. Faire table rase de ce qu’il s’est passé la saison dernière et repartir de zéro. Le retour des anciens de la maison, en plus d’être des renforts, peut aussi être vu comme un vecteur de "paix sociale". L’engouement observée depuis trois semaines en est la preuve comme l’a souligné Corentin Tolisso au moment de parler "des nombreux messages de la communauté sur les réseaux sociaux." Après la 8e place de la saison dernière, l’OL ne vise pas le titre mais revivre quelques frissons comme lors de la saison 2015 avec un mano a mano presque final avec le PSG, supporters, joueurs et staff ne diraient pas non. Avec ses années Bayern, Tolisso a appris à tirer le positif dans le négatif d’une saison ratée.

"Ce sera à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour pouvoir encore se battre pour le titre en mars-avril. Ça peut être une bonne chose de ne pas jouer de Coupe d’Europe parce qu’on n’aura qu’un match par semaine, avait détaillé le milieu. Surtout dans une saison où la Coupe du monde est en hiver et que les matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa vont se jouer tous les trois jours et sans semaine de repos. »

Un calendrier abordable pour démarrer

Quand l’OM a changé de coach au pied levé, que le PSG est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée de Christophe Galtier, l’OL a misé sur la continuité avec Peter Bosz. Moins de remous pour plus de résultat ? En maintenant le coach en place et en lui apportant certaines pièces du puzzle rapidement, la direction a montré sa confiance mais aussi mis une certaine pression, certes non voulue, sur Bosz. Les matchs de préparation ne seront pas un juge de paix pour analyser cet OL version 2022-2023 mais le début de saison devra être presque parfait. Le calendrier a en tout cas été fait en ce point et Corentin Tolisso n’a pas manqué de le souligner. "Ne pas jouer tous les trois jours, ça peut être un avantage surtout en début de saison et il faudra être prêt d’entrée pour prendre le plus de points possibles et d’essayer de creuser l’écart à ce moment-là."

Sur les six premiers matchs de Ligue 1, l’OL va recevoir à quatre reprises dont la première journée contre Ajaccio. Les Lyonnais affronteront également un autre promu (Auxerre) mais aussi le 14e, le 15e et le 16e de la saison dernière. Dans l’histoire du club, il a été prouvé que jouer contre les petits n’était pas gage de réussite mais l’OL a tout fait pour ne pas avoir de retard à l’allumage. Avec ensuite un enchaînement Monaco - PSG - Lens, il n’a pas le choix. Il faut prendre des points et vite.