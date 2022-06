OL : un début de mercato prometteur comme rarement

Sans coupe d’Europe, l’OL réussit pour le moment un début de mercato pour le moins réussi notamment dans le sens des arrivées. Dans l’anticipation, la cellule de recrutement semble récolter les fruits de son travail même si c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.

Mais quelle mouche a-t-elle bien pu piquer l’Olympique lyonnais ? Ces dernières saisons, le club lyonnais a plutôt brillé, sans la réussite qui va avec, dans les recrutements de dernière minute comme Jérôme Boateng ou Xherdan Shaqiri l’été dernier. Mais il semblerait bien que la nouvelle ère souhaitée par Jean-Michel Aulas ne se passe pas que sur le terrain. En coulisses, le changement est notable dans la politique de recrutement de l’OL depuis quinze jours et même quelques mois. Sans Ligue des champions ou Ligue Europa, le club s’est retrouvé dos au mur et c’est presque dans cette position qu’il est le meilleur pour aller dénicher le profil manquant, sans réelle pression liée à une compétition européenne.

Depuis sa mise en place, la cellule de recrutement menée par Bruno Cheyrou a souvent été pointée du doigt pour son inactivité apparente, son manque d’imagination ou ses décisions prises dans l’urgence. Avec l’absence de Coupe d’Europe qui se profilait à mesure que les journées de Ligue 1 passaient, l’OL a préféré prendre le taureau par les cornes comme l’avait décrit le chef du recrutement dans Tant qu'il y aura des Gones en février dernier et le déficit européen n’a finalement pas été un frein dans ce début de mercato. Mieux, en décidant de maintenir la confiance à Peter Bosz, le club a envoyé un signal de stabilité aux futures cibles. L’exemple de Tyrell Malacia (Feyenoord) séduit par le coach lyonnais en est la preuve.

"Ils ont anticipé très rapidement les cibles et ils ont fait des offres dessus très, très vite, confie Ignazio Genuardi, journaliste mercato et scout pour un club européen. Pour Malacia, il y a eu deux facteurs clés : Bosz et le temps de jeu. Les clubs anglais qui étaient dessus ne pouvaient pas lui garantir ce temps de jeu."

"Comme si Cheyrou jouait à Football Manager"

Avec Alexandre Lacazette, Johann Lepenant et même Romain Faivre durant l’hiver, en attendant la très probable arrivée du latéral gauche néerlandais, Cheyrou et son équipe tordent le cou à la critique, bien que tout ne soit pas devenu tout rose en l'espace de quelques temps. Néanmoins, si l’équipe en charge du recrutement n’est composée que de cinq personnes dont l’ancienne idole de Gerland Alain Cavéglia, qui a certainement oeuvré dans l’arrivée de l’ex-milieu de Caen, toute l’Europe est passée au crible. Cela permet d’avoir une longueur d’avance sur Manchester United par exemple dans le dossier Malacia. Certains pointeront du doigt l’arrivée de jeunes joueurs plutôt que de faire confiance à ce qu’il se fait dans les rangs de la formation lyonnaise mais pour Ignazio Genuardi, le dénouement positif pour Lepenant et futur pour Malacia est un travail de longue haleine et ne doit rien au hasard.

"Sans lui jeter de fleurs, Cheyrou a bien bossé, il a identifié beaucoup de joueurs à fort potentiel. Je sais qu’il est allé voir des joueurs qui étaient cotés en Turquie par exemple. Soit ce n’était pas des pistes prioritaires, soit c’était trop cher donc il n’a pas avancé dessus mais ce ne sont que des profils qui sont hyper validés en termes de prospects. Tu as l’impression que dans ses recherches, il a joué à Football Manager, ironise-t-il à moitié. Il n’y a pas eu un gars dont j’ai eu connaissance où je me suis demandé d’où ça sortait ou que c’était juste un nom et qu’il allait voir. C’était que des noms de joueurs qui étaient déjà un peu référencés, qui avaient une marge de progression et une perspective de plus value."

Dans son passé glorieux, l’OL avait eu le nez pour aller chercher des Mamadou Diarra ou Michael Essien, presque méconnus du grand public et devenus ensuite des références à leur poste. Dans son désir de retrouver les sommets, le club lyonnais aimerait certainement retourner à ces belles pioches. Seul l’avenir nous dira si la politique de recrutement a connu une vraie bonne orientation mais le virage a au moins le mérite d’avoir été pris. Qu’en sera-t-il avec l’arrivée de John Textor et cette fameuse enveloppe de 80 millions d’euros ? Si la somme a de quoi être intéressante, il ne faut pas s’attendre à la folie des grandeurs "dans un marché actuel où ce n’est finalement pas une somme énorme" pour le scout interrogé. Avec des renforts ciblés et qui ont fait le choix du défi lyonnais en plus des pépites de l’OL Académie invitées à passer professionnelles comme Yannis Lagha ou Irvyn Lomami, il y a de quoi avoir le sourire entre Rhône et Saône pourtant il faudrait penser à vendre également.

Inquiétude sur les départs

Si la colonne des arrivées se remplie tranquillement, celle des départs est pour le moment vide de tous noms, si ce n’est ceux déjà programmés de retour de prêts (Emerson, Ndombele) ou fin de contrat (Denayer). Le mercato n’a ouvert que depuis quinze jours mais il y a comme un sentiment d’urgence de ce côté-là. Avec seulement un match par semaine, l’OL ne peut se permettre d’avoir un effectif pléthorique. Malheureusement, tous les candidats à un départ sont pour le moment en salle d’attente et seront très certainement présents le 2 juillet prochain pour la reprise. Tout sauf une surprise dans un club qui rassemble "à un mini-PSG avec des joueurs qui ont un gros salaire donc pour les sortir, ce n’est pas facile."

A la différence du club parisien, Jean-Michel Aulas n'a pas pour ambition de créer un loft avec des joueurs aux salaires astronomiques. Car de Boateng à Dembélé en passant par Aouar, ce sont bien tous les gros salaires qui sont priés de trouver une porte de sortie. Pour le moment, elle est fermée à double tour mais comme l’avait déclaré Karim Djaziri sur le plateau de TKYDG, le mercato est une période faite de plusieurs phases. Après un début de mercato en trombe, l’OL et ses supporters vont donc devoir s’armer de patience.