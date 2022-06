OL - Mercato : Jason Denayer dans le viseur de Besiktas ?

En fin de contrat dans une dizaine de jours à l’OL, Jason Denayer cherche désormais à rebondir. Après des intérêts en Espagne ou à Rennes, le défenseur belge plairait à Besiktas.

Contractuellement, il est encore un joueur de l’OL pour treize jours mais dans les faits, il y a un moment que Jason Denayer n’est plus vraiment considéré comme tel… Blessé en décembre à Bordeaux, le défenseur belge a mis quatre mois à revenir avant d’enchaîner trois matchs de suite début avril. Mais Bordeaux lui a décidément porté malheur puisque le retour au Parc OL a coïncidé avec une nouvelle blessure à l’échauffement et la fin de sa saison. Avec seulement 20 matchs joués, Denayer a fini son aventure lyonnaise en eau de boudin et va partir libre dans quelques jours après n’avoir pas trouvé un terrain d’entente avec la direction de l’OL.

Denayer connait le championnat turc

A 26 ans et malgré une saison presque blanche, Jason Denayer reste un profil qui peut plaire à des nombreuses équipes. Ses trois premières saisons à l’OL avaient été plus qu’abouties (87 matchs de L1) et son expérience en club et en sélection (35 sélections) ont de quoi séduire. Après avoir vu son nom annoncé en Espagne (FC Séville, Valence) ou du côté de Rennes, le Belge pourrait bien prendre la direction de la Turquie. D’après Foot Mercato, l’entourage du joueur serait en discussions avec Besiktas pour une arrivée estivale. Denayer pourrait donc rejoindre le deuxième club stambouliote de sa carrière après avoir évolué par deux fois en prêt du côté de Galatasaray (2015 et 2017).