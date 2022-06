OL : deux matchs amicaux contre Willem II et Feyenoord

Peter Bosz à l’entraînement de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans le cadre de sa préparation estivale, l’OL a ajouté deux nouveaux matchs amicaux à son programme. Les hommes de Peter Bosz défieront Willem II le 23 juillet et Feyenoord le 24.

Le calendrier de Ligue 1 est sorti vendredi mais les joueurs de l’OL continuent d’en savoir chaque jour un peu plus sur leur préparation estivale pour cette nouvelle saison. En attendant d’affronter Ajaccio en ouverture du championnat le week-end du 7 août, les Lyonnais vont s’offrir une tournée dans le Benelux. Après un premier match amical en Belgique contre Anderlecht le 16 juillet prochain, l’OL va prendre la direction des Pays-Bas pour son "pre-season tour".

Malacia avec l'OL ou Feyenoord ?

Régional de l’étape, Peter Bosz va pouvoir faire découvrir du pays à ses joueurs avec une semaine de préparation qui se terminera par deux oppositions contre des équipes néerlandaises. Le 23 juillet au Koning Willem II Stadion, l’OL affrontera le club de Willem II (16h) avant qu’une deuxième opposition ne se tienne le lendemain du côté de Rotterdam pour affronter Feyenoord (16h45). Reste désormais à savoir si Tyrell Malacia fera son retour au stade De Kuip sous le maillot lyonnais ou si cette rencontre sera une occasion de plus de pourquoi pas discuter d'une possible arrivée du latéral gauche entre Rhône et Saône.

Le calendrier des matchs amicaux de l'OL :

09/07 : Bourg-Péronnas - OL (à Bourg-en-Bresse)

12/07 : OL - Dynamo Kiev (à Bourgoin-Jallieu)

16/07 : Anderlecht - OL (à Bruxelles)

23/07 : Williem II - OL (à Tilbourg)

24/07 : Feyenoord - OL (à Rotterdam)