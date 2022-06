OL - Mercato : une piste lyonnaise en défense s’envole

Dans le viseur de l’OL, Issak Touré ne devrait pas rejoindre les septuples champions de France. Le défenseur central de Le Havre est en partance pour l’OM.

A chaque mercato, le scénario est souvent le même. Un joueur pisté par l’OL l’est souvent également par l’OM et inversement. Sur le marché des transferts comme en championnat, les deux Olympiques se tirent la bourre à la recherche de jeunes talents. Cet été, le club lyonnais et marseillais étaient tous deux sur la piste d’Isaak Touré. Le jeune défenseur havrais (19 ans) était suivi par de nombreux autres clubs comme Manchester City, qui tenait la corde pour le recruter et ensuite le prêter à Troyes, mais c’est finalement l’OM qui devrait rafler la mise.

Après seulement 18 matchs joués avec Le Havre en Ligue 2, Touré devrait bientôt connaitre la Ligue 1. D’après Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialisé dans le mercato, l’OM et le club normand sont à un stade avancé dans les négociations avec un transfert qui devrait s’élever à environ 7 millions d’euros pour le défenseur central qui dispute l'Euro U19 avec l'équipe de France à partir de samedi.