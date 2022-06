Toko-Ekambi et Frédéric Guilbert (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Depuis des années, les calendriers deviennent de plus en plus surchargés. Terry Peters, préparateur physique de l’OL, tire la sonnette d’alarme en prenant l’exemple récent de Karl Toko-Ekambi.

Les championnats nationaux à peine terminés, les joueurs ont rapidement dû se tourner vers leur sélection pour le dernier rassemblement de la saison. Cette parenthèse internationale du mois de juin est loin d’avoir été du goût de tout le monde notamment en Europe avec quatre matchs comptant pour la Ligue des Nations. Nombreux sont les joueurs comme Luka Modric à s’être plaints de ce calendrier avec quatre matchs disputés en dix jours, le tout après une saison éreintante.

Ce constat, ils sont nombreux à l’avoir fait d’un calendrier de plus en plus surchargé et ce n’est pas la Coupe du monde au Qatar cet hiver qui va arranger les choses. Un récent rapport de recherche du syndicat international des joueurs FIFPro a mis en avant ce rythme effréné auquel sont sujets les footballeurs depuis quelques saisons. Pour Voetbal International, Terry Peters, préparateur physique de l’OL, est allé dans le sens de ce rapport, estimant que la cadence ne peut être tenue.

56 matchs joués par Toko-Ekambi

Pour illustrer ses propos, le membre du staff de Peter Bosz a pris l’exemple de la saison de Karl Toko-Ekambi, qui a joué 56 matchs. "En 2021, il a passé un été normal. Quatre semaines de vacances. Puis la saison a commencé à Lyon. Normalement, vous avez dix jours de repos pendant la trêve hivernale, mais il a ensuite participé à la Coupe d'Afrique. Il y a joué tous les matchs jusqu'à la petite finale, de la première à la dernière minute, a détaillé Peters, qui a travaillé pour le SC Heerenveen et le Bayer Leverkusen dans le passé. Terrains médiocres, températures élevées. Une guerre d'usure. Puis le 2 janvier, la championnat a recommencé avec nous. Des vacances supplémentaires ? C'est notre buteur donc compliqué."

Sélection avec le Cameroun pour ce mois de juin afin de disputer les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, Karl Toko-Ekambi ne va avoir que quelques semaines de vacances puisque Peter Bosz souhaite avoir tout son effectif pour la reprise le 2 juillet. L’enchaînement 2021-2022 / 2022-2023 devrait donc être intense pour l’attaquant de l’OL qui n’aura pas le temps de se reposer avec le Mondial 2022 dans le viseur. Le staff lyonnais essaye de trouver "par notre devoir d'attention, des moments pour lui donner du repos, mais ce n'est jamais suffisant."