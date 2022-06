En même temps que l’OL fait le pressing pour un retour à la maison, le nom de Corentin Tolisso est également apparu dans les rumeurs de l’OM. Pour Mathieu Valbuena, il est clairement impossible de voir le milieu sous le maillot marseillais.

Anthony Lopes prolongé, Alexandre Lacazette de retour à Lyon… Jean-Michel Aulas avait promis de s’appuyer sur l’ADN OL pour la saison prochaine et n’a pour le moment pas manqué à sa parole. Le président lyonnais avait le sourire au moment de l’officialisation du retour de Lacazette mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec l’aide des deux joueurs déjà cités, Aulas souhaite convaincre Corentin Tolisso de rentrer à la maison, lui qui est libre depuis son départ du Bayern Munich. Comme déjà annoncé, le contact n’a jamais été rompu avec le milieu mais ce dernier continue de prendre le temps de la réflexion.

Valbuena : "Son choix du coeur, c'est Lyon"

En attendant de savoir si le forcing de Jean-Michel Aulas a porté ses fruits, le nom de Tolisso est apparu dans les rumeurs marseillaises. Avec le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa, l’OM est à la recherche d’un remplaçant. Au milieu des pistes menant à Jordan Veretout, Miralem Pjanic et autre Axel Witsel est donc apparu Corentin Tolisso. Passé par l’OM et l’OL il y a quelques années, Mathieu Valbuena était devenu persona non grata à Marseille. Il connait donc bien ce passage entre les deux clubs mais celui qui a prolongé avec l’Olympiakos n’imagine pas une seule seconde son ancien coéquipier à l’OL (2015-2017) revêtir le maillot marseillais. "Je connais bien Coco, son coeur est lyonnais et il n’ira jamais à Marseille. Son choix du coeur, c'est Lyon", a fermement déclaré Petit Vélo sur RMC.