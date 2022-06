Mercato : le profil de Jordan Veretout (AS Rome) plairait à l'OL

Jordan Veretout, AS Rome (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Milieu de terrain de l'AS Rome, Jordan Veretout ne laisserait pas insensible l'OL. Le club italien pourrait accepter de le céder pour un peu plus de 10M€.

Visage bien connu de notre Ligue 1, Jordan Veretout est depuis plusieurs années parti découvrir l'Italie. Après sa formation et son éclosion à Nantes, le milieu de terrain a rejoint la Fiorentina et l'AS Rome, après des passages à Aston Villa et à Saint-Etienne. Désormais bien établi chez les Romains, il pourrait néanmoins ne pas y rester. En effet, sur la fin de la saison il a plutôt eu un rôle de remplaçant sous José Mourinho.

Toutefois, il est complétement intégré dans la rotation car il a disputé 50 matches toutes compétitions confondues, dont 35 comme titulaire. L'international français (5 sélections) compte 4 buts et 10 passes décisives sur cet exercice.

Un profil qui plairait davantage que Sissoko

D'après les informations de L'Equipe, son profil plairait aux dirigeants de l'OL, plus que celui de Moussa Sissoko, lui aussi un temps évoqué. Surtout, le club italien ne serait pas contre une vente du joueur de 29 ans en cas d'offre supérieure à 10 millions d'euros. Outre le jeune Johann Lepenant, l'objectif pour l'état-major rhodanien serait donc possiblement d'attirer un autre élément dans l'entrejeu.

Outre le vainqueur de la Ligue Europa Conférence, l'Olympique lyonnais suit d'autres pistes à plusieurs postes, mais celles-ci semblent plus difficiles à concrétiser, notamment en raison de la concurrence actuellement : Tyrell Malacia (Feyenoord ), Owen Wijndal (AZ Alkmaar) ou encore Issa Diop (West Ham). Bruno Cheyrou a lui supervisé plusieurs fois Rıdvan Yılmaz, défenseur gauche de Beşiktaş (sous contrat jusqu'en 2023). Le Turc serait plus abordable que les deux latéraux néerlandais.