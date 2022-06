OL - Mercato : Lopes, une prolongation qui tombe sous le sens

Mardi, Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l’OL de deux ans supplémentaires. Une décision qui semble logique au vu de la saison du gardien, l’un des rares à s'être montré constant sur la globalité de l’exercice.

Depuis près de 10 ans, Anthony Lopes garde les buts de l’OL chez les professionnels, après l'avoir fait également chez les jeunes. Avec la prolongation de son contrat annoncée mardi dernier, il devrait, sauf énorme changement, conserver sa place trois ans de plus. Alors que son bail se terminait en 2023, le natif de Givors a resigné pour deux saisons de plus, soit jusqu’en 2025.

Très attaché à l’Olympique lyonnais, dont il a fièrement défendu les couleurs aussi dans les tribunes, l’international portugais a confié que ce choix semblait évident. “Pour moi, c'était la suite logique de continuer l'aventure dans le club que j'aime, que je représente et qui me fait vibrer quand je porte ce maillot, a-t-il raconté. On a tous fait les choses très rapidement donc d'un côté comme de l'autre, cela a été assez simple car on savait ce qu'on voulait.”

Il a répondu sportivement

Permettre au portier de poursuivre avec la formation rhodanienne répond aussi à un critère sportif. Après un passage difficile en 2020-2021, il a assez nettement inversé la tendance en 2021-2022. “Pour moi, il a fait une très bonne saison. Il est revenu à son meilleur niveau. Il a eu une grosse remise en question durant l’intersaison et il a prouvé sur le terrain par ses performances et son leadership que c’était un maillon essentiel de l’effectif, a jugé Nicolas Puydebois sur le plateau de “Tant qu’il y aura des Gones” dernièrement. A mon sens, il a été bien trop sollicité mais heureusement qu’il a répondu présent car cela aurait pu coûter encore plus cher à l’OL.”

Pour remonter la pente, Anthony Lopes a révélé qu’il s’était surtout recentré sur lui et sur son travail. Cela a payé individuellement, même si collectivement, l’histoire est bien différente après la 8e place de cet exercice. “Déjà, je suis parti dans un état d'esprit en début de saison où je devais me remettre la tête à l'endroit. Je me suis concentré sur mon travail pour enlever certains doutes. J'ai essayé d'être le meilleur possible sur le terrain, a-t-il expliqué. Mois après mois, je prenais énormément de plaisir et les choses se sont faites naturellement."

Maintenant, il doit apporter encore plus au collectif

Avec le retour d’Alexandre Lacazette, l’OL possède un patron supplémentaire dans le vestiaire, mais Nicolas Puydebois aimerait que le Portugais prenne aussi encore plus d’envergure. “C’est le garant de l’ADN lyonnais. Il a été formé au club, il connaît cette culture de la gagne car il était dans les tribunes pour les titres. Il transmet cette histoire. Mais j’aimerais qu’il ait un poids plus important sur le collectif, a-t-il avoué. Après, vu la saison qu’il a réalisée l’an passé, je peux comprendre qu’il se recentre sur lui-même. Maintenant qu’il a retrouvé son niveau de performance, je souhaiterais qu’il ait un impact plus positif car il a le charisme et le caractère pour ça.”

Avec 419 matches au compteur, il figure parmi les éléments les plus capés de l’histoire de l’Olympique lyonnais. Chez ses confrères gardiens, il peut aller chercher les 490 rencontres d’Yves Chauveau et les 519 affiches de Grégory Coupet. “Je ne me suis jamais trop caché d'avoir cette ambition d'aller chercher des records et des légendes de ce club. Avoir trois années devant moi, ça me laisse encore le temps pour faire des choses, s’est-il projeté. J'espère aller le plus haut possible, et pourquoi pas aller chercher la place tout en haut." Avec surtout la volonté de permettre à l'OL de mettre fin à ses années de disette.