OL - Mercato : une approche sur le jeune gardien Thimothée Lo-Tutala ?

Parti à Tottenham il y a 3 ans, Thimothée Lo-Tutala est désormais libre. Le jeune gardien français aurait été approché par l’OL ces dernières semaines.

En prolongeant Anthony Lopes jusqu’en 2025, l’OL a assuré ses arrières dans les buts et peut laisser les jeunes pousses du centre grandir tranquillement. Avec Kayne Bonnevie (20 ans), Mathieu Patouillet (18 ans) ou encore Justin Bengui (16 ans), le poste de gardien à Lyon semble être entre de bonnes mains. Avec le retour de Rémy Riou en plus de Lopes et Rémy Vercoutre comme entraîneur, les jeunes ont à qui parler afin de gagner en expérience ou tout simplement pour demander des conseils.

Malgré l’abondance de biens à ce poste, l’OL serait quand même venu aux nouvelles concernant un jeune portier français en fin de contrat. Parti à Tottenham il y a quelques années, Thimothée Lo-Tutala (19 ans) a finalement repoussé les avances des Spurs pour prolonger, sentant que la porte était fermée à double tour derrière Hugo Lloris. Libre comme l’air cet été, le gardien international U19 plait en Angleterre, en Espagne et en Italie d’après Foot Mercato et aurait même vu l’OL se positionner sur son cas. Un intérêt qui interpelle vu le nombre de gardiens déjà présents à l’Académie ou au sein du groupe professionnel lyonnais.