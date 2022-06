Sonia Bompastor qui dirige l’entraînement du groupe professionnel de l’OL féminin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A l’occasion de l’Assemblée générale de la FFF, de nombreux changements ont été validés concernant certains championnats. A partir de 2023, la création d’une troisième division féminine permettra à l’OL d’y faire évoluer une équipe réserve.

Le changement, c’est maintenant ou presque. Samedi à Nice s’est tenue l’Assemblée générale de la Fédération Français de football avec l’adoption notamment de la refonde de certains championnats français comme la National 2 chez les garçons passant de quatre poules à trois poules de 16 à partir de la saison 2025-2026. Mais c’est peut-être bien chez les féminines que le plus gros changement va être opéré à partir de la saison 2023-2024.

Dans un an, la D2 féminine où évoluera notamment l’AS Saint-Etienne passera de deux poules de 12 à une poule unique de 12 équipes. Dans le même temps, la FFF a annoncé la création d’une troisième division en deux groupes de 12 équipes afin de réduire le fossé entre les niveaux mais surtout permettre à certains clubs professionnels ayant un centre de formation comme l’OL de pouvoir inscrire une équipe réserve. Une bonne nouvelle pour les Fenottes qui pourront désormais faire jouer certaines jeunes joueuses U19 encore trop justes pour le groupe de Sonia Bompastor à un certain niveau.