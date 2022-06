L’ADN OL, un état d’esprit sublimé aussi par les joueurs étrangers

Elément de langage entretenu depuis un long moment, l'ADN OL est quelque chose d'assez difficile à définir. Une chose est sûre, cet état d'esprit doit aussi être porté par les joueurs étrangers comme le passé l'a déjà prouvé.

Depuis la fondation du club sous son appellation actuelle en 1950, l'ADN OL a fait son chemin parmi les éléments de langage souvent entendus à Lyon et ailleurs. Néanmoins, ce terme reste difficile à définir car il englobe beaucoup de choses. Cet état d’esprit si particulier, qu’il faut côtoyer pour comprendre, est entretenu par l’Olympique lyonnais, notamment à travers sa formation.

Dans “Tant qu’il y a aura des Gones” lundi, Karim Djaziri s’est essayé à l'explication du phénomène. “Pour moi, c’est ce sur quoi s’est reposé Jean-Michel Aulas dès son arrivée. Il a vu ce qui était bien à la formation [...] Cet ADN là, c’est ce qui est transmis aux jeunes, tu le retrouves dans l'excellence de la formation et aussi lorsque tu vois comment a évolué le club depuis le début de l’ère Aulas. Il s’est vraiment ancré pendant les années 2000 où Lyon gagne 7 titres consécutifs, a assuré l’agent. Les éléments de l’académie ont commencé à rêver et ils continuent encore. C’est ça pour moi l’ADN OL, c’est la réussite.”

Un apport indéniable des joueurs étrangers lors des titres

Certes, l’ADN OL prend sa source parmi les garçons du cru, mais il est aussi prolongé par les joueurs venus de l’extérieur, et notamment de l’étranger. “Oui par rapport à un certain état d’esprit. On l’a vu avec Juninho, Cláudio Caçapa ou encore Edmílson. Tous ces gars ne venaient pas de Lyon ou du centre, et même Grégory Coupet, qui était à Saint-Etienne. Mais ils ont apporté cette mentalité : le dépassement de soi, l’osmose, jouer en équipe, avoir cet objectif commun, a détaillé Nicolas Puydebois. Je crois qu’on a perdu cette chose-là pendant un temps, où c’était plus des individualités qu’un collectif.”

Tous ces footballeurs ayant rejoint l’Olympique lyonnais à un moment de leur carrière, en particulier dans les années 2000, ont amené quelque chose de différent, de plus, pour permettre à la formation rhodanienne de passer ce cap. “Les joueurs étrangers qui sont venus ont apporté la gagne. Ils se sont mis dans un moule en disant, on veut gagner. Mais cela vient car avant ça, d’autres ont fait monter le club, l’ont installé et après, tout s'est enchaîné”, a expliqué Karim Djaziri.

La formation, pilier de l'ADN OL

Finalement, cet ADN OL est aussi un savant mélange entre Lyonnais et étrangers. Cela n’a jamais été aussi criant que lors de la décennie 2000 à 2010. “Pour le premier titre, il y a Jérémie Bréchet, Sidney Govou ou encore David Linarès. Tous ces gars issus du centre et qui intègrent l’équipe par leur travail”, a rappelé notre consultant.

Avec le retour d’Alexandre Lacazette, mais aussi un certain nombre de décisions prises par les dirigeants, on note la volonté de l’Olympique lyonnais de revenir à cet ADN OL. Le meilleur exemple est la prolongation d’Anthony Lopes, garant de cette mentalité rhodanienne avec ses plus de 20 années passées au club. “Anthony a cet état d’esprit là, cette notion de travail, de remise en question, a confié Nicolas Puydebois. Les Lyonnais sont des besogneux malgré tout et je pense que ça fait aussi partie de l’ADN.” Une notion qui a peut-être été un peu oubliée ces dernières saisons, avec pour conséquences des performances sur courant-alternatif.