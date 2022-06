4 Lyonnaises U14 ont été sélectionnées pour le rassemblement régional “Espoirs du foot”, qui aura lieu du 14 au 16 juin 2022 à Sainte-Tulle.

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football a communiqué la liste des 16 joueurs et des 16 joueuses des catégories U14 de la région convoquées pour le rassemblement “Espoirs du foot”. Si aucun nom de l’Olympique lyonnais n’a été retenu côté masculin, 4 jeunes Fenottes seront de la partie : Louna Brogard Vally, Isaline Di Rienzo, Petra Horvath et Alexane Lambert. Elles se rendront donc à Sainte-Tulles du 14 au 16 juin prochain, et s’uniront avec des joueuses de Vénissieux, de Saint-Priest, de Bourg-en-Bresse, ou encore de l’ASSE.