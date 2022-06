Ada Hegerberg pour son retour avec la Norvège (Photo by Stian Lysberg Solum / NTB / AFP) / Norway OUT

En pleine préparation pour l’Euro 2022, la Norvège a remporté son premier match de préparation. En trouvant le chemin du but à la demi-heure de jeu, Ada Hegerberg a encore marqué en sélection.

Après un début de préparation essentiellement basé sur l’aspect physique et la cohésion du groupe, les sélections européennes commencent à retrouver le chemin des terrains à un peu plus de deux semaines de l’Euro 2022. En attendant le match des Bleues contre le Cameroun ce samedi soir (21h10, W9), la Norvège d’Ada Hegerberg a joué son premier match amical et il s’est soldé par une victoire.

Opposées à la Nouvelle-Zélande, les Norvégiennes s’en sont remises à l’attaquante de l’OL pour s’offrir un succès validé en fin de match (2-0). Sortie à l’heure de jeu, Hegerberg n’avait eu besoin que de 34 minutes pour régler la mire et tromper Esson pour l'ouverture du score de cette rencontre. Pour rappel, la Norvège se trouve dans le groupe de l’Angleterre, pays organisateur, l’Autriche et l’Irlande du Nord à l’Euro 2022.