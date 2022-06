OL : Lucy Bronze dithyrambique envers Ada Hegerberg

Ancienne coéquipière d'Ada Hegerberg, Lucy Bronze ne tarit pas d'éloges au sujet de l'attaquant de l'OL.

Entre 2017 et 2020, les trois années qu'elle a passé dans le Rhône, Lucy Bronze a côtoyé Ada Hegerberg à l'OL. Désormais, celle qui vient de rejoindre Barcelone, est devenue une adversaire, mais elle reste tout de même admirative de l'attaquante. "Ada est juste une gagnante, la fille est folle à cet égard. Je me souviens de matches où elle venait me voir à l'avance et me disait : "Tu mets juste la balle dans la surface et je marque." Elle est juste obsédée par le fait de marquer et par le fait de vouloir gagner le ballon, a-t-elle confié au Guardian. Ce qui la sépare des autres pour moi, c'est cette mentalité folle qu'elle a. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment changer. Vous ne pouvez pas entrer dans sa tête."

Un style unique

La défenseure apprécie énormément le style de jeu et la détermination de la Lyonnaise. "Il n'y a pas beaucoup de numéro 9 qui peuvent marquer des buts, puis revenir, faire des tacles et mettre leur corps en jeu, a-t-elle détaillé. Elle est si grande, elle a du rythme, de la force et de la forme physique." Pour l'Anglaise, il faudra tout de même réussir à stopper la Norvégienne car elles se retrouveront le 11 juillet lors de la phase de poules de l'Euro.